Під кінець року українці побачили відкрите протистояння – з одного боку заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, з іншого – Національне антикорупційне бюро. За все це відповідає президент Зеленський.

Ще на початку року Зеленський висловив свою негативну оцінку та готовність перезавантажувати антикорупційні органи. Про це сказав експерт з політики Олександр Солонтай в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

Зверніть увагу Ми не маємо жодних шансів позбутися олігархів у 2021 році, – Солонтай

Про справу Татарова

У справі з Татаровим – то насамперед мав би його звільнити і розібратись, чи це пов'язано хоч якось з Микитасем і справою Нацгвардії, вважає Солонтай.

Навколо боротьби з корупцією – провалена комунікаційна політика. Що мав би зробити президент у цій справі? Він мав би не розбиратися в епізодах Татарова. Це немає різниці. Він мав би спершу звільнити Татарова,

– вважає фахівець.

Тоді, на думку Солонтая, він би як президент показав, що біля нього таких людей не може бути. Тобто, мали б бути такі кроки:

Перший – звільнити свою людину – Татарова;

Другий – взяти свідчення Микитася, пов'язані з іншими високопосадовцями;

Далі підключають чиновників, так звану велику рибу.

"Як президент Зеленський мав би очолити цей процес і вимагати свідчень", – сказав Солонтай.

Справа Татарова: що відомо

Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Мовиться про збитки для держави у розмірі понад 81 мільйон гривень.

Мовиться про збитки для держави у розмірі понад 81 мільйон гривень. 18 грудня НАБУ оголосило підозру Татарову.

Максим Микитась – фігурант справи, забудовник. Він заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.

Офіс генпрокурора згодом передав справу з НАБУ до СБУ. У НАБУ назвали це втручанням у розслідування.

Татарову двічі планували обрати запобіжний захід, однак цього не сталось. Пояснювали, що нібито "підозра була необґрунтована".

До речі, під будівлею ВАКС відбувалася акція протесту. Люди вимагали, аби суд взяв під варту заступника керівника ОП.

Більше про справу Татарова – читайте тут.