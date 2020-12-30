Політику у боротьбі з корупцією провалили, – експерт прокоментував справу Татарова
Під кінець року українці побачили відкрите протистояння – з одного боку заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, з іншого – Національне антикорупційне бюро. За все це відповідає президент Зеленський.
Ще на початку року Зеленський висловив свою негативну оцінку та готовність перезавантажувати антикорупційні органи. Про це сказав експерт з політики Олександр Солонтай в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.
Зверніть увагу Ми не маємо жодних шансів позбутися олігархів у 2021 році, – Солонтай
Про справу Татарова
У справі з Татаровим – то насамперед мав би його звільнити і розібратись, чи це пов'язано хоч якось з Микитасем і справою Нацгвардії, вважає Солонтай.
Навколо боротьби з корупцією – провалена комунікаційна політика. Що мав би зробити президент у цій справі? Він мав би не розбиратися в епізодах Татарова. Це немає різниці. Він мав би спершу звільнити Татарова,
– вважає фахівець.
Тоді, на думку Солонтая, він би як президент показав, що біля нього таких людей не може бути. Тобто, мали б бути такі кроки:
- Перший – звільнити свою людину – Татарова;
- Другий – взяти свідчення Микитася, пов'язані з іншими високопосадовцями;
- Далі підключають чиновників, так звану велику рибу.
"Як президент Зеленський мав би очолити цей процес і вимагати свідчень", – сказав Солонтай.
Справа Татарова: що відомо
- Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Мовиться про збитки для держави у розмірі понад 81 мільйон гривень.
- 18 грудня НАБУ оголосило підозру Татарову.
- Максим Микитась – фігурант справи, забудовник. Він заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- Офіс генпрокурора згодом передав справу з НАБУ до СБУ. У НАБУ назвали це втручанням у розслідування.
- Татарову двічі планували обрати запобіжний захід, однак цього не сталось. Пояснювали, що нібито "підозра була необґрунтована".
- До речі, під будівлею ВАКС відбувалася акція протесту. Люди вимагали, аби суд взяв під варту заступника керівника ОП.
Більше про справу Татарова – читайте тут.
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