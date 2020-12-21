Вакцина компаній Pfizer і BioNTech отримала дозволи на використання у США, Великій Британії та Ізраїлі. Країни почали перші етапи масової вакцинації. Приклад показали і політики.

США

Аби подати приклад усім, хто сумнівається у вакцині у Штатах, першим вакцинувався віцепрезидент Майк Пенс. Він використав схвалений напередодні препарат від Pfizer, повідомляє 24 канал.

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Вакцинування Пенса зафіксували на камеру. Компанію йому склала його дружина Карен.

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence and Surgeon General Jerome Adams just received their first doses of the Pfizer coronavirus vaccine. https://t.co/GonWFGXbAr pic.twitter.com/DS4U8MYwLs — CNN (@CNN) December 18, 2020

Бажання зробити публічне щеплення озвучив також новообраний президент США Джо Байден.

Американський народ може бути впевненим, що хоч ми і рухаємося швидше ніж можна уявити, ми буквально не порушили жоден зі стандартів безпеки,

– запевнив віцепрезидент США Майк Пенс.

Ізраїль

Перед початком масової вакцинації в Ізраїлі приклад надав прем'єр Беньямін Нетаньяху. Його вакцинували у прямому ефірі.

Разом з прем'єром вакцинували також міністра охорони здоров'я Ізраїлю Юлія Едельштейна. Президент, який теж вийшов на передову вакцинації, закликав зробити те саме і решту мешканців Ізраїлю.

Навіть коли отримаєте вакцини – далі дотримуйтесь правил безпеки та підвищеного рівня гігієни. Навіть коли надія вже на горизонті, сам вірус залишається настільки ж небезпечним, як і раніше,

– сказав президент Ізраїлю Реувен Рівлін.

Канада

Прем'єр Канади Джастін Трюдо, який захворів на коронавірус, пообіцяв публічно зробити щеплення від COVID-19. Втім, вирішив пропустити вперед медиків, соціальних робітників та інших канадців з груп ризику.



Джастін Трюдо / Фото Getty Images

Трюдо наголосив, що не боїться наслідків для здоров'я, адже повністю довіряє вченим та лікарям.

Наша мета полягає у тому, щоб кожен канадієць якомога скоріше отримав доступ до безкоштовної, безпечної та ефективної вакцини,

– зауважив Джастін Трюдо.

Публічна вакцинація перших осіб держави і справді викликає позитивну реакцію. І хоча нічого героїчного не відбувається, довіра до препаратів все ж зростає.

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Наразі сертифікації на використання очікують ще кілька вакцин різних виробників. Ймовірно, що початок масової вакцинації вже у більшості країн світу дасть новий позитивний поштовх репутації препаратів.