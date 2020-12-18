Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній прокоментував передачу главі МЗС Росії Сергієві Лаврову старовинної ікони з окупованого Луганська в Сараєві. Він назвав це "політичним жестом" в бік Росії.

Кожен народ повинен поважати інші народи й не робити таких вчинків. Про це митрополит розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, такий вчинок є "політичним жестом" в бік Росії. Епіфаній зазначив, що ця ікона якраз з української території, яка наразі окупована.

Добре, що МЗС відреагувало на цю подію, бо такі речі взагалі не повинні відбуватися,

– заявив предстоятель ПЦУ.

Зверніть увагу! Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ. Його представники попросили пояснити, чому 300-літню українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Детальніше про це – читайте тут.



Ікона, яку подарували Лаврову / Фото СРНА

Візит Лаврова у Сараєво: що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 грудня 2020 року перебував у Сараєві.

Члени президії Боснії і Герцеговини Шефік Джаферович й Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту. Вони зробили це, бо напередодні Лавров зустрівся з Мілорадом Додиком у приміщенні, де не було державного прапора Боснії та Герцеговини.

Під час перебування у Сараєві сербський представник Мілорад Додик подарував очільнику МЗС Росії старовинну українську ікону.

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