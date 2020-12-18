Політичний жест, – Епіфаній про передачу главі МЗС Росії старовинної ікони
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній прокоментував передачу главі МЗС Росії Сергієві Лаврову старовинної ікони з окупованого Луганська в Сараєві. Він назвав це "політичним жестом" в бік Росії.
Кожен народ повинен поважати інші народи й не робити таких вчинків. Про це митрополит розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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За його словами, такий вчинок є "політичним жестом" в бік Росії. Епіфаній зазначив, що ця ікона якраз з української території, яка наразі окупована.
Добре, що МЗС відреагувало на цю подію, бо такі речі взагалі не повинні відбуватися,
– заявив предстоятель ПЦУ.
Ікона, яку подарували Лаврову / Фото СРНА
Візит Лаврова у Сараєво: що відомо
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 грудня 2020 року перебував у Сараєві.
- Члени президії Боснії і Герцеговини Шефік Джаферович й Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту. Вони зробили це, бо напередодні Лавров зустрівся з Мілорадом Додиком у приміщенні, де не було державного прапора Боснії та Герцеговини.
- Під час перебування у Сараєві сербський представник Мілорад Додик подарував очільнику МЗС Росії старовинну українську ікону.
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