Політичний проєкт чи самопіар: яка ймовірна мета об'єднання "Дубина"

У Верховній Раді – нове міжфракційне об'єднання. Нардеп Олександр Дубінський, якого нещодавно вигнали із фракції "Слуга народу", збирає депутатів у об'єднання "Дубина – слуга українського народу".

Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про це ледь стримуючи емоції. Міжфракційне об'єднання створили відповідно до регламенту Верховної Ради.

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Сам Дубінський у своєму фейсбуці написав, що головним завданням "Дубини" є об'єднання зусиль нардепів, які зможуть захищати інтереси України.

Хто є членами об'єднання

Більшість членів міжфракційного об'єднання – "слуги народу" із так званої групи Ігоря Коломойського, один із них – Олексій Мовчан. Народний депутат сказав, що "Дубина" – це щось на кшталт клубу за інтересами.

Ідея, з якою Олександр Дубінський агітував долучатися, це начебто розв'язання проблем із виконавчою владою.



Нардеп Мовчан зазначив, що "Дубина" – це ніби клуб за інтересами / Фото з фейсбуку Олексія Мовчана

Водночас об'єднання пропонували, аби в якійсь іншій формі виконувати контрольну функцію за діяльністю органів виконавчої влади.

"Дубина" – старт для створення депутатської групи

Утім політологи переконані, "Дубина" – це старт для створення згодом окремої депутатської групи, яка матиме більше повноважень, ніж просто об'єднання.



Виведення людей із фракції – ризиковано для Коломойського / Фото Укрінформу

Якщо зі "Слуги народу" вийде якраз ці 20 її членів, які входять до групи впливу Коломойського, тоді монобільшість автоматично зникне. Утім і олігарх втратить важелі впливу у "Слузі народу".

Йти на виведення своїх людей з фракції, думаю, це занадто ризиковано для Коломойського,

– зазначив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, у відповідному випадку олігарх отримає відкриту війну з президентом. Тобто якщо проти Зеленського буде війна, то він розпочне її проти Коломойського – а в президента є вплив на більшість правоохоронних органів, пояснив Фесенко.

Нову політичну групу можна створити лише в тому випадку, коли число її членів перевищить 20 нардепів. Водночас до міжфракційного об'єднання Дубінського наразі долучилось тільки 6 депутатів.