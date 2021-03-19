Політичні переслідування не "підшиєш", – Лещенко про обшуки у фірмах родичів Медведчука

Обшуки у фірмах родичів Віктора Медведчука неможливо буде прив'язати до так званих політичних переслідувань. Відповідна справа може стосуватися фінансових порушень.

Мовиться зокрема про незаконне заволодіння землею в Закарпатській області. Про це розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко.

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"В історії із землею вже політичні переслідування ніяк не "підшиєш", якщо щодо каналів можна сказати, що це "знищуючі інформаційні рупори" то тут земля, вона має цільове призначення", – зазначив Лещенко.

У чому можуть полягати фінансові порушення

За словами журналіста, на відповідній території мало бути "одне, а побудували інше". Водночас він пояснив, що у випадку із землею рекреації – податок набагато нижчий, ніж на житлові забудови.

Межигір'я також було об'єктом рекреації, тут такий же метод економії на земельному податку. Фінансові порушення точно можуть нарахувати,

– зазначив Сергій Лещенко.

Також журналіст додав, що наразі інформаційно-політична діяльність Медведчука в Україні фактично припинена. "Він (Медведчук – 24 канал) перейшов зі статусу активного політика у статус олігарха, дії якого викривають", – додав Лещенко.

Що відомо про інші обшуки

За інформацією слідства, посадовці Воловецької РДА, що на Закарпатті, надали у приватну власність ТОВ "Спорт-Тур" земельні ділянки в результаті незаконної змови. Відповідна компанія належить "Інвестиційній Компанії "Терраїнвест", кінцевим бенефіціаром якої є Оксана Марченко.

Крім цього, правоохоронці, за даними "Української правди", розслідують кримінальне провадження, розпочате в березні 2021 року – воно стосується неправочинного захоплення землі фірмою "Керамбуд", що належить братам нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

За інформацією ЗМІ, правоохоронці розслідують незаконне заволодіння землею на Закарпатті фірмою, що належить дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Лещенко про ситуацію довкола Медведчука: дивіться відео 24 каналу