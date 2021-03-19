Політичні переслідування не "підшиєш", – Лещенко про обшуки у фірмах родичів Медведчука

Джерело:24 канал
Обшуки у фірмах родичів Віктора Медведчука неможливо буде прив'язати до так званих політичних переслідувань. Відповідна справа може стосуватися фінансових порушень.
Мовиться зокрема про незаконне заволодіння землею в Закарпатській області. Про це розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко.
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"В історії із землею вже політичні переслідування ніяк не "підшиєш", якщо щодо каналів можна сказати, що це "знищуючі інформаційні рупори" то тут земля, вона має цільове призначення", – зазначив Лещенко.
За словами журналіста, на відповідній території мало бути "одне, а побудували інше". Водночас він пояснив, що у випадку із землею рекреації – податок набагато нижчий, ніж на житлові забудови.
Межигір'я також було об'єктом рекреації, тут такий же метод економії на земельному податку. Фінансові порушення точно можуть нарахувати,
– зазначив Сергій Лещенко.
Також журналіст додав, що наразі інформаційно-політична діяльність Медведчука в Україні фактично припинена. "Він (Медведчук – 24 канал) перейшов зі статусу активного політика у статус олігарха, дії якого викривають", – додав Лещенко.
Лещенко про ситуацію довкола Медведчука: дивіться відео 24 каналу