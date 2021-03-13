Бортництво — давній промисел добування меду диких бджіл, що донедавна вважався частково втраченим. В густих лісах українського Полісся цю професію досі передають з покоління в покоління, поступово відроджуючи традицію.

Цінність бортництва і в продуктах бджільництва, і в збереженні лісових бджіл та загальної екосистеми регіону. Ukraїner розповів про бортника Анатолія Скуміна з села Хочине на території Поліського природного заповідника.

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"Займаюся цим для того, щоб зберегти лісову бджолу. Це в нас тільки зосталося, на Поліссі, ще в Білорусі займаються і в частині Рівненщини. У цих краях десь до 500 бортей ще є. Я вважаю, що бортництво треба берегти — і для людей корисно, і для себе корисно", – розповів бортник Анатолій Скумін.

Труднощі у праці з дикими бджолами

Складність праці з дикими бджолами призвела до заміщення бортництва рамковим бджолярством у вуликах. Проте через масові обробки сільських угідь хімікатами бджоли втікають роїтися назад до лісів.



Бортник Анатолій Скумін / Фото Ukraїner

Сьогодні там є багато сприятливих чинників для їхнього продуктивного роїння: старі ліси прочистили і вирізали, на їхньому місці виростає багато молодняку, а також квітучих медоносних рослин у заповіднику.

Як на Поліссі добувають мед з диких бджіл / Фото Ukraїner (Миколи Короля)

Мед лісових бджіл – унікальний

Лісові бджоли мають доступ до великої кількості трав та квітів, які важко культивувати в сільському господарстві. Тож зовнішній вигляд і властивості їхнього меду інші, що, разом із унікальністю роботи, робить його ціннішим за звичайний мед.

Ні, ми лісовій бджолі не дамо тут вимерти. Вона в нас буде все більше і більше оживати,

– сказав Анатолій Скумін.

Зауважимо! Щороку бортництво входить до рейтингів світових видань як професія, що зникає. У грудні 2020 року культуру бортництва Білорусі та Польщі внесли до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства, а українське бортництво з 2018 року – у Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

На українське Полісся все частіше приїздять дослідники з Польщі, Латвії та Німеччини, а Анатолій Скумін приймає гостей та допомагає їм зрозуміти, що відбувається із бортництвом в Україні.

Більше про Анатолія Скуміна та бортництво: відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner — волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.

Раніше Ukraїner розповідав про бортників із Селезівки та Князівки. Анатолій Скумін став одним із героїв повнометражного фільму Ukraїner.The Movie.