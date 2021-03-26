З ростовськими "козачками" в Покровську провели "профілактичні бесіди": відео

У Покровську Донецької області людей обурили "ростовські козачки", які вели агітацію просто серед міста. Не дочекавшись реакції правоохоронців, місцеві зібралися й провели "профілактичні бесіди" з людьми, які самі представлялися "ростовським казачєством".

На відео зокрема помітно, що російські агітатори, які, мабуть, просто заблукали в Україні, залишилися без свого агітаційного намету.

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Після зустрічі "козачків" з небайдужими місцевими на місце все ж прибули працівники поліції. Тоді обидві сторони погрожували одна одній відповідальністю за їхні дії.

До слова, коли на місце вже прибула поліція, представники "ростовського казачєства", як вони себе самі раніше називали, вже запевняли, що вони не з Ростова, та й зовсім не "козачки".