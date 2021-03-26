З ростовськими "козачками" в Покровську провели "профілактичні бесіди": відео
У Покровську Донецької області людей обурили "ростовські козачки", які вели агітацію просто серед міста. Не дочекавшись реакції правоохоронців, місцеві зібралися й провели "профілактичні бесіди" з людьми, які самі представлялися "ростовським казачєством".
Джерело:телеграм-канал "Мой Покровск"
На відео зокрема помітно, що російські агітатори, які, мабуть, просто заблукали в Україні, залишилися без свого агітаційного намету.
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Після зустрічі "козачків" з небайдужими місцевими на місце все ж прибули працівники поліції. Тоді обидві сторони погрожували одна одній відповідальністю за їхні дії.
До слова, коли на місце вже прибула поліція, представники "ростовського казачєства", як вони себе самі раніше називали, вже запевняли, що вони не з Ростова, та й зовсім не "козачки".
Скандал з "роствоським казачєством": коротко
- Він виник у соціальних мережах через провокаторів, які просто серед Покровська в Донецькій області вели агітацію за одного за кандидатів. В окрузі наприкінці тижня саме відбудуться довибори депутата у Верховну Раду.
- Люди, які відповідно вдягнені, називали себе "представниками ростовського казачєства" й не бачили проблем у тому, що вони ведуть свою діяльність в Україні.
- Ця ситуація неабияк розбурхала місцевих, які заявляли, що після цього варто чекати лише "триколорів" на адмінбудівлях і "гуманітарну допомогу від мишебратьєв".
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