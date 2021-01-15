Карантин ввели, коли статистика "нових випадків" COVID-19 впала в рази. Напередодні локдауну в державних лабораторіях було порожньо.

Наразі локдаун можна було б назвати одним суцільним "нажухаловом". Але ще перед ним виникало питання про те, чому МОЗ каже, що локдаун потрібен. І одночасно за їхніми ж офіційними даними, епідемія практично закінчилась. Про це повідомляє Bihus.Info.

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Як статистика спирається на тестування

Восени МОЗ показував майже 20 тисяч нових хворих на день. В січні очікували 30, але – ні, напередодні локдауну офіційно – лише 7 тисяч випадків.

І ні, ми як раз не вважаємо, що епідемія минула і можна розслабитись. Ми кажемо, що зі статистикою є хитрий момент, вона повністю спирається на тестування. Робили 75 тисяч тестів – виявляли під 20 тисяч хворих, зробили 15 тисяч тестів – виявили 5 тисяч хворих.

Тобто хворих якщо і менше, то в статистиці, тому що робили менше тестів. Логічно, проте незрозуміло чому. Отож, ми вирішили потестувати тестування. Бо раптом на тести стоять черги, а в статистиці нічого нема чи раптом направлення на тест просто не отримати.

Тестування в приватних та державних лабораторіях

І дійсно виявили великий суспільний самообман. Але спочатку було вирішено піти на тестування в державну і приватну лабораторії з дівчиною, яка вже кілька днів почувалась досить недобре, зокрема мала температуру, кашель, сильний біль у горлі і періодично не відчувала смаки та запахи.

Направлення від сімейного лікаря – єдина можливість потрапити на безкоштовний тест. Якщо у вас декларації з сімейним лікарем ще немає, то саме час.

Проте з тестами вийшло несподівано, так, ми очікували побачити черги. Нехай не як на підіймачі в Буковелі, але хоча б на 5 – 10 людей.



Черг на тестування не виявилось / Скриншот з відео

Восени ці черги тягнулися аж на вулицю, причому навіть у приватних лабораторіях, де тест коштує приблизно 1000 гривень. І ось грудень, державна лабораторія, а черги нема – перед нами лише 1 людина.

Відсутність черг в лабораторіях

Це дивує, адже люди на тести не йдуть, а лабораторії падіння тестування ніяк не коментують. Степанов – це міністр охорони здоров'я, переконує, що черги в лабораторіях вбиті експрес-тестами, які роблять сімейні лікарі.

"Ми почали застосовувати, зокрема, тести на антиген, експрес-тести. Це тести, які роблять за 15 хвилин", – зазначав Максим Степанов. Проте є відверті сумніви, адже експрес-тестів проводять лише кілька тисяч на день, а тестування впало на десятки тисяч тестів щоденно. І зважаючи на реально порожні лабораторії – впало не на папері, а насправді.



Тестування впало на десятки тисяч тестів щоденно / Фото medcv

Згідно зі словами ексзаступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка, це може бути пов'язано з тим, що стало легше з захворюваністю, а може бути пов'язано й з тим, що система тестування вже хронічно працює настільки недобре, що люди до неї підлаштувалися.

Тобто вже не роблять тести, коли це не потрібно, наприклад люди, які хворіють сім'ями – роблять один тест на сім'ю, зазначав він.

До речі, поки ми робили відповідний експеримент, дізнались одразу про кілька випадків, коли самі сімейні лікарі відмовлялись направляти на тести. Мотивація приблизно така: "А навіщо? В тебе в родичів коронавірус підтверджено, з тобою все зрозуміло і так".

Пришвидшення результатів ПЦР-тестів

Про погані наслідки падіння тестування ще можна говорити, а з хороших – ПЦР-тести тепер роблять швидше. Восени було багато нарікань, що результати йдуть тижнями. Навіть стандартно приватний тест чекали 2 доби, державний – 10 – 14 днів.

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Дехто здавав тест на коронавірус в серпні 2020 року за направленням сімейного лікаря – довелося чекати більше, ніж тиждень. Вже серед тих, хто здавав відповідний тест на початку березня зазначили, що результати були лише під кінець місяця.

Анна, яка здавала тест в грудні, отримала результати на коронавірусу від приватної клініки в той же день. Державна – впоралась через 2 дні, що теж має вигляд рекорду.

Аби дізнатися результат у державній клініці я подзвонила сама. На диво, результати виявилися готовими, не дивлячись на те, що мені говорили, що це займе мінімум 5 днів,

– зазначила Анна.

І ми б вже пораділи, що тест можна зробити безкоштовно і за 2 дні, але одночасно з Анею захворіла і пішла тестуватись інша жінка, яка чекала на результати державного тесту повні 2 тижні, чим поламала нам радісний висновок про тотальне і системне покращення.

Проблема пандемії – не зникла

Але шансів отримати тест швидко зараз трохи більше, правда – їх не роблять і деякі сімейні лікарі цьому сприяють.

Тепер про погані наслідки – виходить так зване порочне коло. Людям все одно на тести – вони не потрапляють в статистику, навіть якщо хворіють. Не потрапили в статистику – статистика стала приємнішою і всі розслабились ще більше.

Довідка. За минулу добу ( 14 січня – 24 канал) в Україні з початку поширення коронавірусної хвороби захворіло 1 138 764 особи. Одужало – 837 063 хворих, натомість померли – 20 376 пацієнтів.

Зрештою люди ще більше перестають звертати увагу на коронавірус і "тусять", зокрема в Буковелі, насміхаючись з локдауну. Ніби форма рішень міністерства змінює той факт, що епідемія нікуди не поділась. Тотальний суспільний самообман. І є ідея, як його пригальмувати.

В грудні в нас падала статистика нових випадків – з 15 тисяч на початку грудня, до 7 тисяч на початку січня. Але не падала статистика госпіталізації. Це означає, що хоча система не бачить тих, хто легко перехворів і тому цифри нових хворих перестали лякати, важко хворих не стало менше.

Тих, хто відсидітись вдома не зміг, потребував кисню і потрапив в стаціонар, а відповідно – в статистику. Не меншає, зокрема дані на 4 грудня свідчать, що було:

75 тисяч тестів;

1800 госпіталізацій.

Вже станом на 26 грудня, згідно з відповідними результатами – тестів було вдвічі менше – 31 тисяча. Проте госпіталізацій зафіксували у півтора раза більше – 2900.



26 грудня тестів було вдвічі менше – 31 тисяча / Фото Getty Images

Локдауни, які вводить уряд, дійсно недолугі і смішні, але це не привід думати, що епідемія скінчилась. Цифри нових хворих, які показує міністерство – красиві, офіційні і дуже заспокоюють, але вони такі просто тому, що проблему менше стало видно, а не тому, що проблема зникла.

Що треба знати про безкоштовне тестування

Тож якщо ви не хочете потрапити в статистику з тими, кому пощастило найменше – звертайтесь до лікаря і тестуйтесь. І от кілька лайфхаків, які виявив наш експеримент:

► Направлення на безкоштовне тестування дає сімейний лікар – немає лікаря – запишіться. Це досить просто і можна зробити за допомогою друзів.

► Знайти вільного лікаря допоможуть на гарячій лінії в МОЗ.

► Якщо лікар відмовляє у направленні на безкоштовне тестування, то нагадайте, що воно передбачене самим МОЗ. Відмовляє далі – знову дзвоніть на гарячу лінію в МОЗ. Вам порадять, як діяти далі і запишуть скаргу на жадібного лікаря.

► І останнє, найнепрогнозованіше в безкоштовному тестуванні – час очікування результатів. Якщо довго чекаєте, спробуйте дзвонити лікарю самі і нагадувати про себе. Бо, можливо, результат вже готовий, але сімейний лікар не знаходить часу вам про нього повідомити.