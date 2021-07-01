Поки був у магазині: на Закарпатті чоловік продав авто односельця

Біля Виноградова Закарпатської області у місцевого мешканця викрали автомобіль. Власник його у цей час пішов у магазин за покупками.

На його щастя, поліцейські оперативно відшукали авто. І навіть затримали підозрюваного – а виявився ним 44-річний односелець постраждалого водія.

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На Закарпатті у чоловіка односелець викрав автомобіль

Інцидент стався 29 червня. Того дня до поліції звернувся мешканець села Великі Ком'яти (Виноградівський район Закарпатської області). І повідомив, що хтось викрав його автомобіль ВАЗ.

Свій транспортний засіб власник залишив біля крамниці.

Спокійно пішов за покупками, а коли повернувся – машини вже не було.

Поліцейські відреагували оперативно, поспілкувалися з місцевими, і встановили коло підозрюваних. Заходи дали результат – автомобіль знайшли, а підозрюваного затримали.

Ним виявився 44-річний односелець потерпілого.

Що цікаво, чуже авто він вже навіть встиг продати.

Тепер чоловікові вручать підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. За такий злочин в Україні карають позбавленням волі на строк від 5 до 8 років, і навіть можуть конфіскувати майно.



Поліція знайшла підозрюваного, коли той вже встиг продати вкрадене авто / Фото НПУ

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