Показали Україну не надто європейською, – Кличко відреагував на погром під ОП
Під час акції на підтримку Сергія Стерненка спалили табличку на будівлі Офісу Президента. Всередину окремі мітингувальники закидали димові шашки. Мер Києва Віталій Кличко прокоментував погром.
Джерело:фейсбук Віталія Кличка
Він підкреслив, що можна по-різному ставитися до політиків та активістів, зокрема – Зеленського та Стерненка. Й додав, що варто зважати на принципи та повагу до демократичних інституцій влади.
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Кличко про погроми під ОП
Мер столиці підкреслив, що демократія – це справедливість у дотриманні прав громадян. Проте водночас – також і відповідальність кожного за дотримання законів та правопорядку.
Бо, вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами. І показувати Україну не надто європейською державою,
– зауважив Кличко.
"А ми заплатили велику ціну за те, щоб бути демократичною частиною Європи", – наголосив міський голова Києва.
Реакція мережі
Користувачі фейсбуку зазначили, що законів має дотримуватись не тільки народ, а й чиновники. А також наголосили, що "не надто європейською" Україну робить саме свавілля влади.
- "Покажіть мені протест у Європі, який спричинений несправедливістю правоохоронних органів влади, без побитих шибок чи помальованих стін";
- "Демократія – це справедливість. Аваков на посаді – це несправедливість. З несправедливістю потрібно боротись всіма доступними методами";
- "Покірно чекати, поки садять активістів, керуючись при цьому не законом, а подвійними стандартами – теж не надто європейський шлях";
Офіс Президента після акції на підтримку Стерненка: дивіться відео
Погроми під час протестів на підтримку Стерненка: що відомо
- 20 березня на Банковій мітингували на підтримку активіста Сергія Стерненка. Українці вирішили відзначити день народження Стерненка, який наразі перебуває в Одеському СІЗО.
- На думку прихильників активіста, суд виніс йому незаслужений вирок. Акція почалася мирно, згодом частина її учасників облила фарбою та закидала файєрами будівлю ОП.
- У "Слузі народу" висловили обурення через ці події. Тому нардепи вирішили ініціювати проведення позачергового засідання, на яке запросять, зокрема, силовиків.
- У Зеленського вже підрахували масштаби пошкодження будівлі ОП. За попередніми оцінками, завдані збитки оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.
- На думку фахівців, грошей на відновлювальні роботи може знадобитись ще більше. Адже, якщо не змити фарбу впродовж 72 годин, вона в'їсться у граніт.
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