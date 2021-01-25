Пожежі повторюватимуться: чи покарають винних посадовців у трагедії в Харкові

Після пожежі у будинку престарілих в Харкові влада України пообіцяла провести тотальну перевірку. Дмитро Разумков попросив комітет Верховної Ради підготувати 3 законопроєкти про пожежну безпеку до розгляду на наступному пленарному тижні.

Джерело: 24 канал

Ситуація з пожежами у геріатричних будинках, на жаль, характерна для всієї України, а не лише для Харкова. Про це в ефірі зазначив депутат Харківської міськради Дмитро Балух.

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Чи відповідатимуть посадовці

За його словами, чи відповідатимуть посадові особи за злочин є основним питанням. На нього потрібно відповісти для того, щоб такі ситуації не відбувались у майбутньому.

Саме через те, що відповідальності немає, подібні випадки можуть повторюватися у майбутньому,

– зауважив Балух.

Він впевнений, що і начальник райвідділу поліції, і дільничий поліціянт, і керівник Харківської адміністрації знали про будинок престарілих і мали свою вигоду не помічати його діяльність.

Свої співчуття Україні через трагедію у Харкові висловила Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, президент Польщі Анджей Дуда та Міністерство закордонних справ Туреччини.

"Ми шукатимемо шляхи, як притягнути винних посадовців. Адже саме вони несуть найбільшу відповідальність за пожежу", – додав депутат.

Імітація діяльності

Як відзначив Балух, в Україні державні органи фактично імітують свою діяльність. Вони залучені до корупційної ренти, яку отримують за діяльність напівзаконних закладів. Водночас такий законний пансіонат оформити і відкрити майже неможливо.

Пожежа у будинку престарілих в Харкові: що відомо