Пожежі повторюватимуться: чи покарають винних посадовців у трагедії в Харкові
Після пожежі у будинку престарілих в Харкові влада України пообіцяла провести тотальну перевірку. Дмитро Разумков попросив комітет Верховної Ради підготувати 3 законопроєкти про пожежну безпеку до розгляду на наступному пленарному тижні.
Джерело: 24 канал
Ситуація з пожежами у геріатричних будинках, на жаль, характерна для всієї України, а не лише для Харкова. Про це в ефірі зазначив депутат Харківської міськради Дмитро Балух.
До теми Пожежа у Харкові: Разумков доручив підготувати законопроєкти про пожежну безпеку
Чи відповідатимуть посадовці
За його словами, чи відповідатимуть посадові особи за злочин є основним питанням. На нього потрібно відповісти для того, щоб такі ситуації не відбувались у майбутньому.
Саме через те, що відповідальності немає, подібні випадки можуть повторюватися у майбутньому,
– зауважив Балух.
Він впевнений, що і начальник райвідділу поліції, і дільничий поліціянт, і керівник Харківської адміністрації знали про будинок престарілих і мали свою вигоду не помічати його діяльність.
"Ми шукатимемо шляхи, як притягнути винних посадовців. Адже саме вони несуть найбільшу відповідальність за пожежу", – додав депутат.
Імітація діяльності
Як відзначив Балух, в Україні державні органи фактично імітують свою діяльність. Вони залучені до корупційної ренти, яку отримують за діяльність напівзаконних закладів. Водночас такий законний пансіонат оформити і відкрити майже неможливо.
Пожежа у будинку престарілих в Харкові: що відомо
- Внаслідок пожежі в будинку престарілих у Харкові загинули на місці 15 людей.
- Відомо, що 11 осіб постраждали, але 1 з них помер у лікарні від шоку.
- Попередня причина займання будинку – це проблеми з електропостачання.
- Оскільки пансіонат працював незаконно, власника будинку, орендаря і його дружину взяли під варту.
Поділитися новиною