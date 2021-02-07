У 2020 році значний резонанс мала історія з погрозами Андрія Портнова прокурору Олександру Божку, який керував розслідуванням його справи. Завдяки суддям та Генпрокуратурі цю справу "злили". І лише прокурор Божко досі продовжує битись за те, щоб соратник Януковича таки поніс покарання.

Джерело: "Правосудя по-новому" на 24 каналі

Завдяки цьому скандалу уся країна дізналась про нездорову пристрасть Портнова до "собачих ротів". Проте ця справа не про хворобливу уяву, а про можливість притягнути його до реальної кримінальної відповідальності.

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У часи Януковича Портнов відповідав за суди й старанно будував систему керованого кривосуддя. Вона передбачала повний контроль над суддями, призначення на посади родичів або за хабарі, торгівлю судовими рішеннями та кругову поруку. А головне – судді мали повністю виконувати вказівки влади.

Хто такий Андрій Портнов? Згідно з інформацією української



Нетривалий час у 2014 році був заступником керівника Адміністрації президента Януковича, мав стосунок до ухвалення диктаторських законів цього президента-втікача



Наприкінці лютого 2014 втік до Росії, але у 2019 повернувся до України. Відтоді усіляко намагається виправдати "Беркут", який чинив насильство проти Майдану, та Згідно з інформацією української Вікіпедії , Портнов – це політик та юрист, у більшості українських ЗМІ характеризують як проросійського.Нетривалий час у 2014 році був заступником керівника Адміністрації президента Януковича, мав стосунок до ухвалення диктаторських законів цього президента-втікача 16 січня. Наприкінці лютого 2014 втік до Росії, але у 2019 повернувся до України. Відтоді усіляко намагається виправдати "Беркут", який чинив насильство проти Майдану, та свариться з журналістами.

Однак за ці дії Портнов не поніс жодної відповідальності. Занадто багато "своїх" людей залишилось у системі, яка не здала свого творця. Проте прокуратура розслідувала справи про його ймовірне незаконне збагачення, зловживання повноваженнями та привласнення майна.



Андрій Портнов / Фото Liga.net

Прокурор Божко

Процесуальним керівником у цих справах був прокурор Олександр Божко. На початку 2019 він активізував розслідування й одразу ж отримав від Портнова повідомлення з погрозами.

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Погрози Портнова / Скриншот

Очевидно, так він прагнув залякати прокурора та змусити його закрити справу. Проте Божко не злякався, а задокументував усі ці погрози та подав заяву про злочин. ДБР навіть зареєструвало провадження за 2 статтями кримінального кодексу та почало розслідування.

До речі, Портнов не приховував свого авторства цих погроз і публічно заявляв, що це він так виховує занадто незалежного прокурора. Тобто у слідства були усі докази злочинних дій. Фактично це єдина реальна справа, де Портнову можна було уже оголошувати підозру та передавати справу до суду.

Дії ДБР щодо Портнова

У ДБР фактично нічого не зробили. Лише після значного розголосу справу передали у СБУ, де почали слідчі дії. Однак і там не планували справді карати Портнова. Коли ж строки підійшли до завершення, у гру вступили судді. Слідчий подав клопотання про продовження строку розслідування. Зазвичай такі задовольняють, однак не у справі Портнова.

Суддя Голуб з Шевченківського суду відмовила у продовженні строку, бо слідчий не довів, що не міг завершити розслідування вчасно. Після цього СБУ закрило справу за відсутністю складу злочину. Мовляв, неможливо встановити чи ці повідомлення є погрозами й тиском. Однак Божко не збирався здаватись і оскаржив закриття справи.



Божко оскаржив закриття справи / Фото з фейсбуку Божка

Скаргу розглядав суддя Шевченківського суду Євген Сидоров. Він не побоявся Портнова, розібрався у справі та скасував очевидно незаконну постанову слідчого. Після цього на суддю посипалось з десяток скарг у Вищу раду правосуддя від друзів Портнова – народних депутатів Максима Бужанського та Сергія Демченка.

До речі. Демченко був адвокатом відомої судді Царевич, а тепер входить у комітет з правової політики та активно виступає проти залучення міжнародників до судової реформи.

Нова можливість оголосити підозру

Після скасування постанови про закриття знову з'явилась можливість оголосити Портнову підозру. Проте слідчі вирішили цього не робити, а ще раз подали клопотання про продовження строку розслідування. Цього разу його розглядала суддя Оксана Хардіна, яка теж відмовила. У підсумку справу закрили у зв'язку із закінченням строку розслідування.



Суддя Хардіна / Фото "Кримінальний погляд"

Однак і тут Божко не опустив руки та оскаржив постанову про закриття. Спершу її розглядала суддя Майдану Овсепян. Зрозуміло, у скарзі відмовлено. Але Київський апеляційний суд визнав її відмову незаконною та повернув скаргу Божка на новий розгляд. Вона знову потрапила до судді Хардіної, яка не спішить приймати рішення. Тож справа досі у суді.

Паралельно прокурор намагався покарати Портнова як адвоката. Кодекс адвокатської етики забороняє адвокату допускати такі, м'яко кажучи, неетичні висловлювання. Я вже не кажу про прямі погрози та тиск. Божко звернувся до дисциплінарної комісії адвокатури з вимогою покарати Портнова. Однак там відмовились.

Божко оскаржив відмову дисциплінарної комісії в Окружний адмінсуд Києва. Але хіба у вовчому суді можна виграти у Портнова? Тому суддя Іщук очікувано відмовив у позові. Зараз справа в апеляції.

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ДБР розслідує справу самого Божка

Весь цей час ДБР вело розслідування щодо самого Божка. Річ у тому, що суддя Печерського суду Писанець ще у лютому 2019 повністю задовольнив Портнова та зобов'язав прокуратуру протягом місяця закрити справу проти нього.

У цьому бажанні на допомогу Портнову прийшов його адвокат – Олег Татаров, який тепер є заступником керівника Офісу Зеленського. З показань Божка випливає, що Татаров обіцяв посадити його у в'язницю завдяки своїм зв'язкам у ДБР.



Олег Татаров / Фото Офісу Президента

Це виглядало голослівним залякуванням, бо прокурор взагалі нічого не порушував, а просто належно виконував свої функції. Але виявилось що кримінальне провадження проти нього таки є і навіть готовий проєкт підозри. В офісу Венедіктової теж відомо про очевидну відсутність будь-яких ознак злочину у діях Божка, однак чомусь справу не закривають.

На якому етапі справа Портнова зараз

У жовтні 2020 року у справі призначена судово-психологічна експертиза. Очевидно хочуть довести, що діями прокурора Портнову заподіяно психологічних травм. І цее якраз приклад того, як боротьба приносить результати.

Прокурору Божку дійсно було не легко останнім часом. Але він не лише не зламався, а й продовжує добиватись покарання Портнова. За це він отримав величезну підтримку суспільства. Венедіктова призначила його заступником прокурора Тернопільської області. Там Божко теж проявився.

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Тож, справа Портнова дозволила чітко задокументувати тих, хто йому допомагає, а прокурору Божку допомогла проявити свої найкращі якості та значно піднятись по кар'єрі. Ну і шанси покарати Портнова ще залишаються.