Покарання за хейт: як українці ставляться до критики в інтернеті

Світ охопила ще одна пандемія – прояву ненависті в інтернеті. Наразі люди публікують дописи в соцмережах і висловлюють свою думку, проте це не всім подобається.

Деякі користувачі реагують на все негативно саме онлайн. Журналісти розпитали мешканців українських міст про те, чи зіштовхувались вони з хейтом онлайн, та чи вважають вони, що за відповідні дії – потрібно нести покарання.

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Що розповіли у Маріуполі

Мешканці Маріуполя зазначили, що з хейтом в інтернеті, зокрема на різних форумах та групах у соцмережах, зіштовхувались. Проте більшість жителів міста ставляться до цього лояльно.

Водночас деякі маріупольці зазначили, що покарання за відповідні дії вважають непотрібним, адже інтернет – вільна платформа, де кожен може висловити свою думку. Проте вони переконані, що буде правильно застосувати щодо цього певні обмеження.

Як до хейту в інтернеті ставляться у Тернополі

Більшість тернополян переконані, що в будь-якому випадку ображати людей в інтернеті – погано. Водночас у випадку агресії співрозмовника, наприклад у соцмережах, на це потрібно реагувати адекватно, тобто спробувати розв'язати конфлікт, зазначили у місті.



В будь-якому випадку ображати людей в інтернеті – погано / Фото Unsplash

Деякі жителі Тернополя готові підтримати ініціативу щодо покарання за онлайн-хейт, проте вважають, що врегулювати це буде складно, адже кожна людина має право на висловлення своєї думки.

Чи зіштовхувались з хейтом вінничани та кияни

У Вінниці до проявів ненависті в інтернеті ставляться негативно. Водночас деякі вінничани вважають, що за відповідні дії відповідальність можна застосувати у вигляді виправних робіт.

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У Києві також зазначили, що за хейт в інтернеті особам повинна загрожувати хіба що адміністративна відповідальність, однак штрафи запроваджувати не варто.



За хейт в інтернеті потрібна адміністративна відповідальність / Фото Unsplash

Що розповіли у Чернігові

У Чернігові переконані, онлайн-хейтери – це ті, кому нема чим зайнятись, однак карати людей за слова, на думку мешканців міста, не варто.

"Заблокувати (користувача мережі – 24 канал) можна. Але якщо ця людина хоче хейтити, то знайде безліч способів, щоб це надалі робити", – зазначили у Чернігові.

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