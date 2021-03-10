Наступне засідання РНБО перенесли на четвер, 11 березня. Список питань для обговорення наразі остаточно не узгодили.

Під час засідання Рада нацбезпеки і оборони обговорить низку рішень щодо позбавлення військових і почесних звань для громадян, які перейшли на бік Росії.

Актуально Україна на будь-які дії Росії дасть гідну відповідь, – Данілов

Окрім того, розглянуть питання державного оборонного замовлення на 2021 рік.

Перший анонс засідання

Глава РНБО Олексій Данілов раніше анонсував, що наступне засідання РНБО відбудеться у п'ятницю, 12 березня. За словами Данілова, список питань вже обговорили з Володимиром Зеленським.

У понеділок минулого тижня (1 березня – 24 канал) ми з президентом погодили список питань, які обговорюватимуть,

– зауважив Данілов.

Про що мовилося під час минулих засідань РНБО