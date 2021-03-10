Покарання та оборона: засідання РНБО перенесли, – ЗМІ
Наступне засідання РНБО перенесли на четвер, 11 березня. Список питань для обговорення наразі остаточно не узгодили.
Джерело:"Дзеркало тижня"
Під час засідання Рада нацбезпеки і оборони обговорить низку рішень щодо позбавлення військових і почесних звань для громадян, які перейшли на бік Росії.
Актуально Україна на будь-які дії Росії дасть гідну відповідь, – Данілов
Окрім того, розглянуть питання державного оборонного замовлення на 2021 рік.
Перший анонс засідання
Глава РНБО Олексій Данілов раніше анонсував, що наступне засідання РНБО відбудеться у п'ятницю, 12 березня. За словами Данілова, список питань вже обговорили з Володимиром Зеленським.
У понеділок минулого тижня (1 березня – 24 канал) ми з президентом погодили список питань, які обговорюватимуть,
– зауважив Данілов.
Про що мовилося під час минулих засідань РНБО
- 2 лютого РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака. Того ж дня своє мовлення припинили телеканали NewsOne, 112 та ZIK.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Тривалість санкцій – 3 роки.
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