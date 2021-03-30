У Калуші, що на Прикарпатті, провели в останю путь військового Сергія Барнича. З його побратимом Максимом Абрамовичем попрощалися у селі Дубровиці в Рівненській області. Бійці загинули внаслідок ворожого обстрілу під Шумами.

Віддати шану військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну, прийшли сотні людей. У громадах оголосили жалобу.

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Прощання з Сергієм Барничем

Загиблого сапера 10-ї гірсько-штурмової бригади провели в останню путь у його рідному місті Калуш. Похоронну церемонію провели у палаці культури "Мінерал".

Попрощатися із військовим прийшли рідні, побратими, земляки. Генерал-майор ЗСУ Сергій Шаптала вручив батькам загиблого грамоту пошани та скорботи.

На Прикарпатті ховають Сергія Барнича / Фото Суспільного

Що відомо про героя

47-річний український захисник.

Був нагороджений грамотою Калуського міського голови та медаллю "За гідність та патріотизм".

Прощання із Максимом Абрамовичем

Військового 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Максима Абрамовича провели в останню путь 30 березня у Дубровицькій громаді на Рівненщині.

Прощання з українським захисником почалося біля його будинку на вулиці Молодіжній. Згодом панахиду відправлять у Свято-Миколаївській церкві.

На Рівненщині ховають Максима Абрамовича / Фото Суспільного

Що відомо про героя