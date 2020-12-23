У Харкові 23 грудня стартував похорон міського голови Геннадія Кернеса. Церемонія почалася з відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі, далі з ним попрощалися в оперному театрі, а сам похорон має відбутися на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській.

У Харкові почали прощатися з Кернесом

Відспівування почалося приблизно о 7 годині ранку. Керував усім процесом особисто очільник УПЦ МП Онуфрій. Трансляцію жалобного заходу транслювали в ютьюбі, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Тіло Кернеса доставили у Благовіщенський собор для відспівування: перші фото

Попрощатися з Кернесом прийшли його рідні, колеги та жителі Харкова. Щоправда, за даними видання Newsroom, потрапити всередину могло лише близьке оточення мера Харкова. Водночас церемонію транслювали на великому екрані.

Відспівування Геннадія Кернеса у Благовіщенському соборі Харкова: дивіться відео

Опісля труну з чиновником винесли з собору, і жалобна процесія рушила до оперного театру. Там продовжили прощатися з харківським міським головою.

Прощання з Кернесом: жалобна процесія рушила до оперного театру: дивіться відео

До слова, з самого ранку центр Харкова перекрили. Також у місті змінили маршрути громадського транспорту.

Ранок у Харкові перед похороном Кернеса: дивіться відео

Прощання в оперному театрі

Кореспондентка Анна Черненка зауважила, що на церемонію прийшли харків'яни різного віку. Загалом зібралося кілька тисяч людей.

Крім того, на вшануванні пам'яті Кернеса були нардеп від "Опоблоку" Вадим Новінський, колишні парламентарі Михайло та Дмитро Добкіни, Євгеній Мураєв. Також прибули близький друг Кернеса бізнесмен Павло Фукс, мер Києва Віталій Кличко та одеський міський голова Геннадій Труханов.

Дізнайтеся більше Хто з політиків прибув на похорон Кернеса – фото, відео



Мураєв, Новінський і Кличко на церемонії прощання з Кернесом / Фото взято з соцмереж

Натомість нікого з керівництва держави не було – ані президента Володимра Зеленського, ані прем'єра Дениса Шмигаля, ані спікера Ради Дмитра Разумкова. З цієї причини скасували участь військовослужбовців у церемонії. Раніше планували залучити приблизно 50 людей.

Головне з церемонії прощання з Кернесом у Харківському оперному театрі: дивіться відео

До теми Коли можуть відбутися вибори мера Харкова: що кажуть у Раді

Похорон Геннадія Кернеса

Мав розпочатися жалобний захід о 13:00. Однак, через великий наплив людей церемонію прощання продовжили до 13:45. Тому похорон наразі заплановано на 14:00.

Що відомо про смерть Кернеса

У вересні 2020 року у Кернеса виявили коронавірус. Через це політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".

Тривалий час інформації про стан здоров'я мера Харкова не було. ЗМІ навіть припускали, що Кернес вже помер.

11 грудня стало відомо, що чиновнику стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз.

Вже 17 грудня Кернес помер у "Шаріте".

Борт із тілом мера прибув у Харків ввечері 22 грудня.

Як відбувається церемонія у Харкові: дивіться відео 24 каналу