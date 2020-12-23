У церемонії прощання з Геннадієм Кернесом 23 грудня мали брати участь військові Харківського гарнізону. Однак згодом наказ про їхнє залучення скасували.

Річ у тім, що в офіційній церемонії повинні брати участь військові, якщо на ній перебуватимуть перші особи держави. Однак їх участь у церемонії не підтвердилась. Про це повідомили в Харківському національному університеті імені Івана Кожедуба.

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Раніше планувалося, що до церемонії прощання залучать приблизно 50 військовослужбовців.

Пізніше, коли стало відомо, що зазначені особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії скасували,

– заявили в повідомленні.

Відомо, що Геннадія Кернеса поховають 23 грудня на центральній алеї міського кладовища № 2.

Що відомо про смерть Кернеса

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Через відмову нирок він перебував на діалізі – штучному виведенні продуктів життєдіяльності й надлишкової рідини з організму.

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Зауважимо, що за підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був оголошений мером Харкова без складення присяги. Він займав крісло міського голови з 2010 року. Тепер обов’язки мера буде тимчасово виконувати секретар Харківської міськради Ігор Терехов.