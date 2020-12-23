Похорон Кернеса: біля кладовища запустили салют – відео
У Харкові біля кладовища, де ховають мера Харкова Геннадія Кернеса, хтось запустив салют.
Салют запустили неподалік місця, де відбувався похорон, повідомляє 24 канал.
До теми У Харкові триває похорон Геннадія Кернеса: фото, відео
Звуки феєрверків лунали на фоні голосу священника. Люди з квітами в руках озирались навколо, адже не могли зрозуміти, хто запустив салют.
Зауважимо, мера Харкова зранку відспівали у Благовіщенському соборі. Потім з ним прощалися в оперному театрі. Ховають Кернеса на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській.
Салют біля кладовища, дивіться відео:
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