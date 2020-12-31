Глава МЗС України Дмитро Кулеба не бачить індикаторів для отримання Грузією раніше від України Плану дій щодо членства в НАТО, але якщо вона випередить, це лише зміцнить українські позиції. Водночас він вважає, що похід в НАТО не слід перетворювати на соціалістичне змагання.

Міністр наголосив, що ні в кого наразі немає сумнівів про те, що Україна і Грузія є особливими партнерами, максимально наближеними до Альянсу. Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю ТСН.

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Вважаю, що зради не буде у будь-якому разі. Якщо Грузія першою отримає ПДЧ, це лише зміцнить наші позиції, бо покаже, що і для України ПДЧ стає абсолютно безальтернативним. Якщо отримаємо одночасно – теж чудово. Але не треба перетворювати похід в НАТО на соціалістичне змагання: дві бригади, хто перший добуде першу тонну вугілля з шахти і винесе її на поверхню. Є нормальний політичний процес,

– зауважив глава МЗС.

За словами Кулеби, перш за все його цікавить кінцева мета – Україна як держава-член Північноатлантичного альянсу.

Про вето Угорщини

Як розповів глава українського МЗС, в Альянсі є вже "відверта втома" від блокування Угорщиною засідань Комісії Україна – НАТО.

Але Угорщина використовує те право, яке у неї є, як у держави-члена Альянсу. Це внутрішня справа НАТО. Та від секретаріату НАТО і ключових союзників ми бачимо серйозну підтримку України,

– сказав Кулеба.

Він також додав, що Будапешт не блокує взаємодію України з НАТО як таку та нагадав: рішення про надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями в НАТО ухвалювалося консенсусом.

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"І саме завдяки тому, що в той момент ми перебували на підйомі наших українсько-угорських відносин, і я дуже задоволений, що ми з Петером Сійярто змогли тоді досягти цього результату, Угорщина не сказала "ні", – додав він.

Зверніть увагу! Київ та Будапешт мають різні бачення щодо того, як мають дотримувати прав угорців на Закарпатті, щодо освіти та мови, якою ця освіта провадиться.



Угорщина при цьому намагається чинити тиск на Україну. Зокрема, – блокує діалог України з НАТО на політичному рівні.