Не слід перетворювати похід в НАТО на соціалістичне змагання, – Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба не бачить індикаторів для отримання Грузією раніше від України Плану дій щодо членства в НАТО, але якщо вона випередить, це лише зміцнить українські позиції. Водночас він вважає, що похід в НАТО не слід перетворювати на соціалістичне змагання.
Міністр наголосив, що ні в кого наразі немає сумнівів про те, що Україна і Грузія є особливими партнерами, максимально наближеними до Альянсу. Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю ТСН.
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Вважаю, що зради не буде у будь-якому разі. Якщо Грузія першою отримає ПДЧ, це лише зміцнить наші позиції, бо покаже, що і для України ПДЧ стає абсолютно безальтернативним. Якщо отримаємо одночасно – теж чудово. Але не треба перетворювати похід в НАТО на соціалістичне змагання: дві бригади, хто перший добуде першу тонну вугілля з шахти і винесе її на поверхню. Є нормальний політичний процес,
– зауважив глава МЗС.
За словами Кулеби, перш за все його цікавить кінцева мета – Україна як держава-член Північноатлантичного альянсу.
Про вето Угорщини
Як розповів глава українського МЗС, в Альянсі є вже "відверта втома" від блокування Угорщиною засідань Комісії Україна – НАТО.
Але Угорщина використовує те право, яке у неї є, як у держави-члена Альянсу. Це внутрішня справа НАТО. Та від секретаріату НАТО і ключових союзників ми бачимо серйозну підтримку України,
– сказав Кулеба.
Він також додав, що Будапешт не блокує взаємодію України з НАТО як таку та нагадав: рішення про надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями в НАТО ухвалювалося консенсусом.
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"І саме завдяки тому, що в той момент ми перебували на підйомі наших українсько-угорських відносин, і я дуже задоволений, що ми з Петером Сійярто змогли тоді досягти цього результату, Угорщина не сказала "ні", – додав він.
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