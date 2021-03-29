Погрожував патрульним, обзивав чортами: нардеп Івченко оскандалився – відео

Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко поскандалив з патрульними. Вони зупинили авто, у якому перебував політик, оскільки водій перетнув подвійну смугу.

В описі до відео, яке опублікували в мережі, наголосили, що Івченко обзивав патрульних чортами та погрожував, що їх звільнять. Кадри, ймовірно, зняті одним із поліцейських.

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Івченко також знімав на відео усе, що відбувається. Спочатку він вийшов з авто, де між ним та автором відео спалахнула нетривала суперечка. Потім повернувся у машину.

Автор відео наголосив, що нардеп втручається у діяльність патрульних, поводиться агресивно й не користується засобами індивідуального захисту.

Поліцейські ознайомили водія Івченка з відеодоказами порушення. Інцидент трапився перед перехрестям вулиці Оленівська, а саме – на вулиці Набережно-Лугова.

Не доїхавши буквально кілька метрів ви здійснили розворот. При цьому, перетнули подвійну суцільну дорожню розмітку,

– зазначив правоохоронець.

Й додав, що згідно із законодавством для оскарження адмінпостанови є 10 днів. Після цього Івченко покинув місце інциденту, перейшовши дорогу у невстановленому місці.

Івченко потрапив у скандал на дорозі: дивіться відео з фейсбуку "Зупини_Лося"

Що відомо про нардепа Івченка: коротко

Дані з "Вікіпедії"