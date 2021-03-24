Ще двом учасникам акції під ОП вручили підозри: у чому їх звинувачують

Правоохоронці вручили підозри ще двом учасникам акції під Офісом Президента, яка відбулася 20 березня. Суд у справі одного з активістів запланований на 24 березня.

Як зазначили прихильники Сергія Стерненка, хлопців звинувачують за статтею 296 про хуліганство. Підозри їм вручили сьогодні, 24 березня.

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Кому оголосили про підозру

Євгену Строканю.

Давиду Гаджимурадову.

За Євгеном слідкували. Правоохоронці його вичекали у дворі будинку друга. І тоді вручили повідомлення про підозру. Сьогодні (24 березня – 24 канал) у нього суд о 17:30 в Печерському суді,

– мовиться у повідомленні.

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Сам Євген Строкань опублікував у фейсбуці відео, як правоохоронці вручають йому підозру. Сталося це, за його словами, просто посеред вулиці.

Йшов додому після зустрічі з Владом Сородом, відправив його на таксі додому. І от буквально хвилину перед тим, як мене спіймали поліціянти для того, щоб вручити підозру. Це все показує наскільки теперішня влада намагається всіх переловити,

– розповів Строкань у коментарі "Суспільному".

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