Погром Банкової: чи покарають активістів – пряма трансляція з Віталієм Дейнегою

Погром Банкової під час акції на підтримку затриманого активіста Сергія Стерненка, 20 березня, викликав хвилю обговорення. Зараз стоїть питання – це вимушений радикалізм чи все ж таки свідомий вандалізм.

То ж якими мають бути подібні протести, щоб був результат, і як діяти, щоб не дати владі приводів їх заборонити?

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Минуле й майбутнє українських протестів обговорять Артем Овдієнко та Дарія Кудімова у програмі "6/9". Гість студії – волонтер та громадський активіст Віталій Дейнега, який попри свою активну позицію, знайшов у собі сили не піти у владу.

Не пропустіть пряму трансляцію ефіру на ютуб-каналі 24 каналу о 19:50. В чаті ви можете залишати свої запитання Віталію Дейнезі, які ведучі обов'язково озвучать в ефірі.

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