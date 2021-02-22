Погриз крапельницю: на Черкащині чоловік напав на медиків з кулаками

У Черкаській області чоловік погриз крапельницю в кареті швидкої допомоги. А тоді напав на медиків, які намагалися йому допомогти.

Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок розповіла, що 21 лютого у село Старосілля викликали швидку медичну допомогу.

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Пацієнт напав на медиків

На місці медики оглянули 40-річного чоловіка, який перебував без свідомості. Далі прийняли рішення госпіталізувати його.

В автомобілі швидкої, коли фельдшерка ставила крапельницю, чоловік прийшов до тями. Він перегриз крапельницю і вистрибнув з машини.

Пацієнт почав товкти по автомобілю, ображати лікарів і намагався вдарити фельдшерку. За жінку вступився водій, після чого агресивний чоловік накинувся на нього з кулаками.

Медики викликали на місце інциденту поліцію та написали заяву на чоловіка.

Міністерство охорони здоров'я України розробило законопроєкт про посилення відповідальності за напад на медичних працівників . Зміни до законодавства внесли до парламенту наприкінці 2020 року.

Інцидент трапився у селі Старосілля, що на Черкащині: дивіться карту