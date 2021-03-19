У підприємця забрали 14 мільйонів на "7 кілометрі" під Одесою

В Одесі відбувся розбійний напад на підприємця з ринку "7 кілометр". У чоловіка стріляли та відібрали 14 мільйонів гривень. Інцидент трапився орієнтовно о 12 годині дня 18 березня.

Напад відбувся на автостоянці "7 кілометру". Постраждав житель Чорноморська, який продає на ринку текстильні вироби.

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Як відбувся напад

Чоловік сидів у своєму автомобілі Mercedes Vito й побачив, що до нього підбігли 4 людини в масках.

У них був травматичний пістолет, а також газовий балончик, які одразу використали.

Зловмисники завдали тілесні ушкодження – рани та хімічний опік очей.

Згодом люди в масках забрали 14 мільйонів гривень і втекли на автомобілі Chrysler Voyager.

Які дії поліції

Правоохоронці Одещини почали операцію "Перехоплення" та намагаються знайти злочинців. Крім цього, вже відкрили провадження за статтею про розбій. Якщо зловмисників зможуть впіймати, їм загрожує 12 років ув'язнення та конфіскація всього майна. Чи було це пограбування сплановане заздалегідь – невідомо.

Наразі офіційних коментарів від поліції немає. Коли з'явиться більше інформації, ми повідомимо.