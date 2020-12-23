У Києві проти ночі 23 грудня поліцейські оформляли ДТП та зупинили інший автомобіль, аби його водій був понятим. Проста ситуація обернулася погонею, стріляниною, тараном та пораненням у голову.

Приблизно о 00:20 проти ночі 23 грудня у Києві сталася надзвичайна ситуація зі стріляниною. Про це розповіли у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

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Погоня та стрілянина у Києві 23 грудня: що відомо

У Києві на Оболоні патрульні зупинили п’яного водія , почали оформляти правопорушення.

, почали оформляти правопорушення. Для цього потрібен був понятий, тож поліцейські спробували зупинити та долучити до процесу водія Hyundai.

тож поліцейські спробували зупинити та долучити до процесу водія Hyundai. Однак свою незгоду бути понятим водій висловив у формі втечі , при цьому порушуючи правила дорожнього руху.

, при цьому порушуючи правила дорожнього руху. Поліція негайно почала переслідувати Hyundai, та той не реагував на законні вимоги зупинитися.

Hyundai, та той не реагував на законні вимоги зупинитися. На проспекті Гонгадзе в районі Виноградар втікач в'їхав в Opel.

А заблокувати його – патрульними автомобілями – вдалося тільки на перехресті з проспектом Правди.

його – патрульними автомобілями – вдалося тільки на перехресті з проспектом Правди. Однак блокування водія-втікача не спинило, і він пішов на таран патрульного авто Toyota.

патрульного авто Toyota. Тоді правоохоронці застосували табельну зброю, почали стріляти в автомобіль порушника.

в автомобіль порушника. Водій вирішив відповісти тим же – дістав пістолет та спробував відстрілюватися.

та спробував відстрілюватися. У підсумку йому вдалося здійснити тільки один постріл – поліція схопила порушника.

Зауважимо, водія Hyundai довелося терміново доправити до лікарні – у нього виявили поранення голови.

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Чому водій Hyundai втікав від поліції? Найімовірніше, причина в тому, що за кілька годин до інциденту він потрапив у ДТП, звідки також утік.

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