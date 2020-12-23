Голівудська погоня у Києві: водій стріляв у поліцію й протаранив патрульне авто
У Києві проти ночі 23 грудня поліцейські оформляли ДТП та зупинили інший автомобіль, аби його водій був понятим. Проста ситуація обернулася погонею, стріляниною, тараном та пораненням у голову.
Приблизно о 00:20 проти ночі 23 грудня у Києві сталася надзвичайна ситуація зі стріляниною. Про це розповіли у телеграм-каналі "Київ Оперативний".
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Погоня та стрілянина у Києві 23 грудня: що відомо
- У Києві на Оболоні патрульні зупинили п’яного водія, почали оформляти правопорушення.
- Для цього потрібен був понятий, тож поліцейські спробували зупинити та долучити до процесу водія Hyundai.
- Однак свою незгоду бути понятим водій висловив у формі втечі, при цьому порушуючи правила дорожнього руху.
- Поліція негайно почала переслідувати Hyundai, та той не реагував на законні вимоги зупинитися.
- На проспекті Гонгадзе в районі Виноградар втікач в'їхав в Opel.
- А заблокувати його – патрульними автомобілями – вдалося тільки на перехресті з проспектом Правди.
- Однак блокування водія-втікача не спинило, і він пішов на таран патрульного авто Toyota.
- Тоді правоохоронці застосували табельну зброю, почали стріляти в автомобіль порушника.
- Водій вирішив відповісти тим же – дістав пістолет та спробував відстрілюватися.
- У підсумку йому вдалося здійснити тільки один постріл – поліція схопила порушника.
Зауважимо, водія Hyundai довелося терміново доправити до лікарні – у нього виявили поранення голови.
Голівудська погоня у Києві 23 грудня: фото "Київ Оперативний"
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