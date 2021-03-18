В Україні з 24 лютого триває вакцинація проти коронавірусу. Станом на 18 березня щеплення вже зробили 81 754 українців.

Така кількість людей отримала одну дозу препарату. Двома дозами вакцинували поки що 1 особу – лікарку, яка за контрактом працювала на Мальдівах.

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Що відомо про вакцинацію в Україні

Пропонуємо висловити свою думку щодо того, чи пішли б ви на безкоштовну вакцинацію поза чергою.