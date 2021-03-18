Чи погодитесь ви на безкоштовне щеплення від COVID-19 поза чергою: опитування
В Україні з 24 лютого триває вакцинація проти коронавірусу. Станом на 18 березня щеплення вже зробили 81 754 українців.
Джерело:24 канал
Така кількість людей отримала одну дозу препарату. Двома дозами вакцинували поки що 1 особу – лікарку, яка за контрактом працювала на Мальдівах.
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Що відомо про вакцинацію в Україні
- Перші поставки вакцини до України привезли у лютому. До речі, Україна використовує для щеплень індійський препарат Covishield, який виробляють за ліцензією Оксфорд AstraZeneca
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
- У березні щепився міністр охорони здоров'я Максим Степанов, президент Володимир Зеленський, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- До слова, Степанов заявив, що процес імунізації в Україні йде не за планом.
- Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. Однак він додав, що українці не зможуть обирати, якою вакциною їх робити.
Пропонуємо висловити свою думку щодо того, чи пішли б ви на безкоштовну вакцинацію поза чергою.
Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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