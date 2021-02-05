Синоптики прогнозують в Україні значне погіршення погоди 7 – 8 лютого. Людей попереджають про ожеледицю та сильний вітер.

Погіршення погодних умов пов'язане з новим циклоном, який насувається із заходу.

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Якою буде погода у неділю, 7 лютого

Синоптики прогнозують значний сніг у Львівській та Івано-Франківській областях, а на Закарпатті він падатиме з дощем.

Вдень буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів на секунду, що означає I рівень небезпечності – жовтий.

Ситуація 8 лютого

Де падатиме сніг:

у Житомирській області,

Київській,

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській.

Рівенській,

Волинській,

Львівській,

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Пориви вітру у цих областях становитимуть 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про хуртовини та снігові замети. Приріст снігу буде на рівні 20 – 30 сантиметрів, а у Рівненській, Волинській та Львівській областях снігу буде ще більше – 30 – 40 сантиметрів.

Крім того, на Закарпатті, Прикарпатті, Кіровоградській та Дніпропетровській теж падатиме сніг, однак він буде переходити у дощ. Очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Зверніть увагу! Негода не торкнеться Одеської та Миколаївської областей, а також Криму.

У ДСНС попередили, що такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання, а також до ускладнення ситуації на ділянках доріг у Рівненській, Волинській та Львівській областях.



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