Сильні морози та вітер: на вихідні в Україну суне негода
Синоптики прогнозують в Україні значне погіршення погоди 7 – 8 лютого. Людей попереджають про ожеледицю та сильний вітер.
Джерело:Укргідрометцентр
Погіршення погодних умов пов'язане з новим циклоном, який насувається із заходу.
До теми У Карпатах – хурделиця та сніголавинна небезпека: що відомо
Якою буде погода у неділю, 7 лютого
Синоптики прогнозують значний сніг у Львівській та Івано-Франківській областях, а на Закарпатті він падатиме з дощем.
Вдень буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів на секунду, що означає I рівень небезпечності – жовтий.
Ситуація 8 лютого
Де падатиме сніг:
- у Житомирській області,
- Київській,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській.
- Рівенській,
- Волинській,
- Львівській,
Читайте також У Франції внаслідок сильних повеней загинули 2 людини: подробиці
Пориви вітру у цих областях становитимуть 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про хуртовини та снігові замети. Приріст снігу буде на рівні 20 – 30 сантиметрів, а у Рівненській, Волинській та Львівській областях снігу буде ще більше – 30 – 40 сантиметрів.
Крім того, на Закарпатті, Прикарпатті, Кіровоградській та Дніпропетровській теж падатиме сніг, однак він буде переходити у дощ. Очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця.
У ДСНС попередили, що такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання, а також до ускладнення ситуації на ділянках доріг у Рівненській, Волинській та Львівській областях.
Поділитися новиною