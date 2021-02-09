Погода в Україні погіршиться ще більше: у яких регіонах

Джерело:ДСНС
Рятувальники попередили, що протягом 11 – 12 лютого погода в Україні погіршиться ще дужче. Зокрема, прогнозують рясний сніг, хуртовини, сильний вітер та ожеледь. Крім того, 13 – 14 лютого слід очікувати морозів.
Так, 11 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській буде сніг, зокрема, мокрий. Місцями – ожеледиця, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – жовтий.
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У районі Карпат прогнозують помаранчевий рівень небезпеки, адже обіцяють сильний дощ та мокрий сніг.
Крім того, протягом 13 – 14 лютого попереджають про значне зниження температури. Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -9...-16 градусів, у Чернігівській та Сумській областях – до -20, вдень – до -7...-13.