Погода в Україні погіршиться ще більше: у яких регіонах
Рятувальники попередили, що протягом 11 – 12 лютого погода в Україні погіршиться ще дужче. Зокрема, прогнозують рясний сніг, хуртовини, сильний вітер та ожеледь. Крім того, 13 – 14 лютого слід очікувати морозів.
Джерело:ДСНС
Так, 11 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській буде сніг, зокрема, мокрий. Місцями – ожеледиця, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – жовтий.
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У районі Карпат прогнозують помаранчевий рівень небезпеки, адже обіцяють сильний дощ та мокрий сніг.
Що прогнозують 12 лютого
- Погіршення погоди прогнозують у центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях. Ці регіони накриють снігові замети та хуртовини.
- У центральних, східних та південно-східних областях подекуди буде налипання мокрого снігу та ожеледь.
- Переважно на дорогах – ожеледиця. Пориви вітру не слабшатимуть.
- Приріст снігу в західних, північних областях сягне 10 – 20 сантиметрів, у південних, центральних – 10 – 15 сантиметрів, а на Сході – 5 – 7 сантиметрів.
Крім того, протягом 13 – 14 лютого попереджають про значне зниження температури. Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -9...-16 градусів, у Чернігівській та Сумській областях – до -20, вдень – до -7...-13.
Негода в Україні: останні новини
- Погода в Україні погіршилась з 7 лютого. Більшість регіонів засипало снігом. На Заході та в Києві сніговий покрив досягав 30 сантиметрів.
- Рух на дорогах був значно ускладнений, рятувальники відбуксували 349 машин.
- Через сильний вітер та опади знеструмило 273 населених пункти.
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