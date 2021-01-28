Дощ, ожеледиця чи снігопад: чого чекати українцям наприкінці січня

В Україні погіршились погодні умови. Зокрема, негода вирує на Одещині – там оголосили червоний рівень небезпеки. Синоптики запевнили, що чекати покращення та спокій ще не варто, погода буде мінливою по всій Україні.

Джерело: 24 канал

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда зауважив, що погода по всій Україні буде дуже мінливою. Час від часу через територію України – спочатку з Заходу, потім з Півдня – будуть переміщуватись невеликі циклонічні утворення, через які падатиме сніг.

До теми Негода не відступає: вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпеки

У такий спосіб сніговий покрив, який утворився в Україні, буде зберігатись щонайменше тиждень – 4 лютого.

Температурний режим не сильно змінюватиметься, але все ж коливання будуть. Вночі мороз може сягати -3 градусів, а вдень температура буде на нульовій позначці. Також буде невелика плюсова температура в окремі дні,

– зауважив Кульбіда.

Чи очікувати ожеледицю

Кульбіда запевнив, що ожеледиці не буде в жодному реагіоні України.

"Це зовсім інший характер атмосферних процесів. У грудні підстилаюча поверхня дуже сильно промерзла, тому в результаті опадів утворювалась ожеледиця. Зараз підстилаюча поверхня не промерзла, її температура плюсова, тому ожеледиці не буде", – сказав він.

Де падатиме дощ

Дощ падатиме лише у таких областях:

Херсонська;

Запорізька;

Донецька.

Однак, як запевнив Кульбіда, опади будуть невеликі.

Ситуація в Одесі

Микола Кульбіда запевнив, що в Одесі протягом 28 січня ситуація покращиться. Нових небезпечних явищ не буде.

Цікаво Блискавки без грому: незвичне природне явище зафіксували в Одесі – вражаюче відео

Попри це, ліквідація того, що вже трапилось – це нагальна проблема місцевої влади.

за добу 27 січня рятувальникам довелося 47 разів приїжджати на виклики. Майже 300 авто застрягали через снігопад. Детальніше – читайте за посиланням

Погода в Києві

На Одещині люди опинились у пастці негоди. Там

За словами Кульбіди, киянам слід очікувати характер погоди, яка є зараз.

"Зранку буде невеликий мінус, вдень температура буде близькою до 0, або +1 градуса. Щодо опадів – вони з інтервалом у 12 годин випадатимуть, але їхня кількість нічим не загрожує. Переважно це буде сніг", – підсумував директор гідрометцентру.

Якою буде погода найближчим часом: дивіться відео