Дощ, ожеледиця чи снігопад: чого чекати українцям наприкінці січня
В Україні погіршились погодні умови. Зокрема, негода вирує на Одещині – там оголосили червоний рівень небезпеки. Синоптики запевнили, що чекати покращення та спокій ще не варто, погода буде мінливою по всій Україні.
Джерело: 24 канал
Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда зауважив, що погода по всій Україні буде дуже мінливою. Час від часу через територію України – спочатку з Заходу, потім з Півдня – будуть переміщуватись невеликі циклонічні утворення, через які падатиме сніг.
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У такий спосіб сніговий покрив, який утворився в Україні, буде зберігатись щонайменше тиждень – 4 лютого.
Температурний режим не сильно змінюватиметься, але все ж коливання будуть. Вночі мороз може сягати -3 градусів, а вдень температура буде на нульовій позначці. Також буде невелика плюсова температура в окремі дні,
– зауважив Кульбіда.
Чи очікувати ожеледицю
Кульбіда запевнив, що ожеледиці не буде в жодному реагіоні України.
"Це зовсім інший характер атмосферних процесів. У грудні підстилаюча поверхня дуже сильно промерзла, тому в результаті опадів утворювалась ожеледиця. Зараз підстилаюча поверхня не промерзла, її температура плюсова, тому ожеледиці не буде", – сказав він.
Де падатиме дощ
Дощ падатиме лише у таких областях:
- Херсонська;
- Запорізька;
- Донецька.
Однак, як запевнив Кульбіда, опади будуть невеликі.
Ситуація в Одесі
Микола Кульбіда запевнив, що в Одесі протягом 28 січня ситуація покращиться. Нових небезпечних явищ не буде.
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Попри це, ліквідація того, що вже трапилось – це нагальна проблема місцевої влади.
Погода в Києві
За словами Кульбіди, киянам слід очікувати характер погоди, яка є зараз.
"Зранку буде невеликий мінус, вдень температура буде близькою до 0, або +1 градуса. Щодо опадів – вони з інтервалом у 12 годин випадатимуть, але їхня кількість нічим не загрожує. Переважно це буде сніг", – підсумував директор гідрометцентру.
Якою буде погода найближчим часом: дивіться відео
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