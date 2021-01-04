В Україні синоптики обіцяють помірно тепло погоду на Різдво, 7 – 9 січня. Незначні нічні морози прогнозують лише в окремих областях.

Що кажуть синоптики

7 січня на всій території України буде похмуро. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода 7 січня

На Півночі України сніг 7 січня не випаде. Натомість там дощитиме увесь день. Температура повітря буде теплою – +6...+11 градусів.

В усіх інших областях падатиме мокрий сніг та сніг з дощем. На сході, півночі та заході країни буде однакова температура – +2...+4 градусів. У Центральній Україні повітря прогріється трохи більше – до +3...+6 градусів.

Яким буде 8 січня

Вже 8 січня у Львові, Луцьку, Рівному та Житомирі погода буде різдвяною. Сніг падатиме без дощу. Стовпчик термометра опуститься до -1...+1 градусів.

На Сході та Києві 8 січня також сніжитиме, втім разом із дощем. У Центрі України небо буде похмурим та дощовим.

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Мешканцям південних областей синоптики у цей день обіцяють сонячну погоду. Повітря також буде теплим – +5...+7 градусів.

Де падатиме сніг 9 січня

У третій день свят сніжитиме у Житомирі, Рівному та Києві. Дощ зі снігом падатиме на сході та у Херсоні.

Найхолодніше буде у західних областях. Там синоптики прогнозують мороз і сонце. Зокрема, вночі стовпчик термометра опуститься до -2...-4 градусів. Вдень буде трохи тепліше – -1...+2 градусів.