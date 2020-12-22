На Новий рік погода в Україні буде доволі теплою – стовпчик термометра не опуститься нижче нуля. Крім того, синоптики попереджають про рясні дощі та мокрий сніг.

Про погоду в найбільших містах України на Новий рік повідомив Gismeteo.

Цікаво Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз синоптиків

Якою буде погода у найбільших містах

►Київ

У столиці України на Новий рік 31 грудня – 1 січня температура повітря становитиме +1...0 градусів. Небо на весь день затягнеться хмарами, падатиме мокрий сніг.

►Львів

У Львові на свято буде тепло. Повітря прогріється до +8...+6 градусів. Втім, синоптики прогнозують на весь день невеликий дощ.

►Одеса

В Одесі також падатиме дощ, однак, сонце іноді проявлятиметься з-за хмар. Стовпчик термометра прогріється до +5...+4 градусів.

►Дніпро

У Дніпрі на Новий рік буде холодніше +3...0 градусів. Опадів не прогнозують жодних, на небі буде мінлива хмарність.

До теми Карпати замело: у мережі з'явилися захопливі світлини засніжених вершин

Про погоду на свято 24 каналу також розповів синоптик Леонід Горбань. За його словами, 27 – 29 грудня, сніжитиме. Щоправда, покрив снігу буде тонкий та довго не лежатиме.

Перед Новим роком синоптики попереджають про рясні дощі. Так, 30 грудня може випасти до 2 – 4 міліметрів опадів.

Чи прогнозують морози

Перед святом середня денна температура становитиме +2...+4 градусів. Натомість 1 січня прогнозують невеликі нічні морози, однак вдень стовпчики термометрів знову піднімуться вище нуля.

Ймовірно, відлига триватиме аж до Різдва, хоча сніг на початку січня теж буде.