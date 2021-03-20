Погодні умови у Карпатах залишаються несприятливими. Синоптики та рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин найближчими днями.

Сніголавинна небезпека у Карпатах буде протягом 20 та 21 березня. В окремих регіонах рятувальники оголосили третій рівень небезпеки.

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Де існує небезпека сходження лавин

У середньогір'ї Львівської області.

У високогір'ї Закарпатської області.

На Прикарпатті.

Зауважимо, що сніголавинна небезпека у Карпатах зберігається вже не перший день. До прикладу, 17 березня рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки. А 18 березня снігопади та хуртовини посилилися, тому у ДСНС оголосили четвертий рівень небезпеки.



Як врятуватись під час сходження лавин / Інфографіка 24 каналу

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