З 31 грудня до 1 січня в Карпатах очікується погіршення погодних умов. Територію накриють дощ з мокрим снігом, сильний вітер та хуртовини.

Синоптики радять туристам утриматись від походів у гори та на високогір'я Карпат. Відповідне повідомлення опублікували на фейсбук-сторінці Сніголавинна ситуація в українських Карпатах.

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Чого очікувати 31 грудня – 1 січня у Карпатах

сильний вітер (пориви до 10 метрів за секунду, на високогір'ї – до 17 метрів за секунду);

значні дощі та мокрий сніг;

сніг, місцями хуртовини.

Температура повітря протягом цих днів триматиметься позначки близько та дещо нижче 0 градусів Цельсія, на високогір'ї – до -5 градусів.

Синоптики також прогнозують приріст снігового покриву висотою: