Якою буде погода в Карпатах на Новий рік: прогноз синоптиків
З 31 грудня до 1 січня в Карпатах очікується погіршення погодних умов. Територію накриють дощ з мокрим снігом, сильний вітер та хуртовини.
Синоптики радять туристам утриматись від походів у гори та на високогір'я Карпат. Відповідне повідомлення опублікували на фейсбук-сторінці Сніголавинна ситуація в українських Карпатах.
До теми Прогноз погоди на 31 грудня: Новий рік Україна зустріне з весняною погодою
Чого очікувати 31 грудня – 1 січня у Карпатах
- сильний вітер (пориви до 10 метрів за секунду, на високогір'ї – до 17 метрів за секунду);
- значні дощі та мокрий сніг;
- сніг, місцями хуртовини.
Температура повітря протягом цих днів триматиметься позначки близько та дещо нижче 0 градусів Цельсія, на високогір'ї – до -5 градусів.
Синоптики також прогнозують приріст снігового покриву висотою:
- на середньогір'ї – до 15 сантиметрів;
- на високогір'ї – до 25 сантиметрів.
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