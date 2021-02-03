Усе в снігу, видимості майже немає: яка погода в Карпатах – фото

Попри потепління по всій Україні, у Карпатах 3 лютого продовжується справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський багато снігу та погана видимість.

Джерело: фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувальний посту

У Карпатах 3 лютого зберігається зимова погода – зі снігом, морозом та сильними вітрами.

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Яка ситуація з погодою у горах

Станом 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -5 градусів, хмарно,

– йдеться у повідомленні.

Видимості на горі майже немає – вона сягає 30 метрів. Крім того, там дує південно-західний штормовий вітер, який розганяється до 19 метрів за секунду.



Такою є видимість на горі Піп Іван 3 лютого / Фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувальний посту

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого

В Укргідрометцентрі прогнозують потепління у всіх областях. Найвищої позначки стовпчики термометрів досягнуть на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Криму - +7…+10 градусів. Середня температура становитиме +5…+7 градусів.

досягнуть на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Криму - +7…+10 градусів. Середня температура становитиме +5…+7 градусів. У більшості областей буде без опадів, дощ та мокрий сніг очікують у західних та північних областях.

очікують у західних та північних областях. Вітер дутиме південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

4 лютого, у зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде значна сніголавинна небезпека.