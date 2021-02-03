Попри потепління по всій Україні, у Карпатах 3 лютого продовжується справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський багато снігу та погана видимість.

Джерело: фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувальний посту

У Карпатах 3 лютого зберігається зимова погода – зі снігом, морозом та сильними вітрами.

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Яка ситуація з погодою у горах

Станом 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -5 градусів, хмарно,

– йдеться у повідомленні.

Видимості на горі майже немає – вона сягає 30 метрів. Крім того, там дує південно-західний штормовий вітер, який розганяється до 19 метрів за секунду.



Такою є видимість на горі Піп Іван 3 лютого / Фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувальний посту

Важливо! 4 лютого, у зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде значна сніголавинна небезпека.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого