Погода в суботу, 9 січня, буде похмурою та дощовою. Сонце побачать лише мешканці західних областей. А от решта території України потерпатиме від значних опадів у вигляді мокрого снігу та дощу.

Водночас у західних областях очікують ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні небо буде ясним та безхмарним. Синоптики не прогнозують серйозних опадів, але закликають водіїв бути обережними на дорогах через високу ймовірність ожеледиці. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. На Сході небо буде вкрите хмарами. Синоптики попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.

На Півночі України вдень очікують дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. Повітря там прогріється до -1...+1 градуса. На Півдні протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці продовжиться нічний дощ зі снігом, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Стовпчики термометрів максимально покажуть +1...+3 градуси.