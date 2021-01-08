Прогноз погоди на 9 січня: Схід України потерпатиме від мокрого снігу та дощу
Погода в суботу, 9 січня, буде похмурою та дощовою. Сонце побачать лише мешканці західних областей. А от решта території України потерпатиме від значних опадів у вигляді мокрого снігу та дощу.
Водночас у західних областях очікують ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні небо буде ясним та безхмарним. Синоптики не прогнозують серйозних опадів, але закликають водіїв бути обережними на дорогах через високу ймовірність ожеледиці. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. На Сході небо буде вкрите хмарами. Синоптики попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.
На Півночі України вдень очікують дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. Повітря там прогріється до -1...+1 градуса. На Півдні протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці продовжиться нічний дощ зі снігом, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Стовпчики термометрів максимально покажуть +1...+3 градуси.
У Києві синоптики прогнозують дрібний сніг, який почнеться зранку і закінчиться ближче до середини дня. Температура повітря у столиці становитиме -1...+1 градус.
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Прогноз погоди у містах України на суботу, 9 січня
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -2...0
Рівне – -2...0
Житомир – -1...+1
Вінниця – +1...+3
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро –-1...+1
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
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