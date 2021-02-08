Прогноз погоди на 9 лютого: штормовий вітер та хуртовини

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 9 лютого, буде дуже різною. На заході, сході та півночі прогнозують снігопади та морози. Натомість на південь країни прийде тепло.
Найхолодніше 9 лютого буде на Заході та Півночі України.
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На півдні країни погода буде весняною. Температура повітря прогріється до +7...+11 градусів. Крім того, мешканці цих областей зможуть насолодитися сонцем.
На півночі температура опуститься до -1...-4 градусів. Сніг падатиме у всіх областях, окрім Рівненської та Волинської.
На заході країни снігопад, який розпочався ще на вихідних, не припиниться. Стовпчик термометра опуститься до -1...-3 градусів. Зауважимо, в Ужгороді температура не буде мінусовою – повітря прогріється до +5...+7 градусів.
На Сході України теж падатиме сніг. Повітря буде холодним – -1...+2 градусів. У центрі країни прогнозують мокрий сніг та дощ. Температура повітря становитиме +1...+3 градусів.
У Києві погода буде холоднішою – очікується сильний сніг впродовж дня. Стовпчик термометра опуститься до -2...-4 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що на таку погоду впливає циклон з атмосферними фронтами.
Опади шарами розподілятимуться із півночі та південь – сніг, потім мокрий сніг, потім льодяний дощ та дощ,
– наголосила синоптикиня.
Вона також попередила про сніголавинну небезпеку у горах.
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Ужгород – +5...+7
Львів – -1...-3
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -1...-3
Чернівці – -1...-3
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – -1...-3
Рівне – -2...-4
Житомир – -1...-3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – -2...-4
Суми – -2...-4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – 0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...-2
Київ – -2...-4