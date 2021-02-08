Прогноз погоди на 9 лютого: штормовий вітер та хуртовини

Погода в Україні у вівторок, 9 лютого, буде дуже різною. На заході, сході та півночі прогнозують снігопади та морози. Натомість на південь країни прийде тепло.

Найхолодніше 9 лютого буде на Заході та Півночі України.

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На півдні країни погода буде весняною. Температура повітря прогріється до +7...+11 градусів. Крім того, мешканці цих областей зможуть насолодитися сонцем.

На півночі температура опуститься до -1...-4 градусів. Сніг падатиме у всіх областях, окрім Рівненської та Волинської.

На заході країни снігопад, який розпочався ще на вихідних, не припиниться. Стовпчик термометра опуститься до -1...-3 градусів. Зауважимо, в Ужгороді температура не буде мінусовою – повітря прогріється до +5...+7 градусів.

На Сході України теж падатиме сніг. Повітря буде холодним – -1...+2 градусів. У центрі країни прогнозують мокрий сніг та дощ. Температура повітря становитиме +1...+3 градусів.

У Києві погода буде холоднішою – очікується сильний сніг впродовж дня. Стовпчик термометра опуститься до -2...-4 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що на таку погоду впливає циклон з атмосферними фронтами.

Опади шарами розподілятимуться із півночі та південь – сніг, потім мокрий сніг, потім льодяний дощ та дощ,

– наголосила синоптикиня.

Вона також попередила про сніголавинну небезпеку у горах.

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Якою буде погода у містах України у вівторок, 9 лютого

Ужгород – +5...+7

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -1...-3

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -1...-3

Рівне – -2...-4

Житомир – -1...-3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – -2...-4

Суми – -2...-4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...-2

Київ – -2...-4



Прогноз погоди на 9 лютого / Карта Укргідрометцентру