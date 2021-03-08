Прогноз погоди на 9 березня: морози все ще не покидають Україну

Джерело:Укргідрометцентр
Перший місяць весни поки що не тішить теплою погодою. 9 березня у більшості регіонів України вдень вдарить легкий мороз, лише подекуди температура буде плюсовою.
У вівторок, 9 березня, в Україні не буде істотних опадів. Водночас майже по всій території країни буде ясно, хоча й прохолодно.
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Найтепліше буде на Закарпатті. Там прогнозують до +6 градусів вдень. Традиційно тепло буде й на Півдні. Денна температура коливатиметься там від +2 до +5 градусів.
У центральних регіонах буде сухо та сонячно, попри це – холодно. Вночі варто очікувати аж до -8 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько нуля.
На Сході – вдень без опадів, проте вночі подекуди прогнозують невеликий сніг. Водночас протягом усього дня у цих регіонах протримається хмарна погода.
У більшості областей на Заході денна температура буде у межах -1...+1. Тепліше буде тільки на Буковині та на Закарпатті. А от на Львівщині та Івано-Франківщині стовпчики термометрів опустяться до нуля.
На Півночі – ясно та без опадів. Вдень у цих регіонах також прогнозують температуру повітря, близьку до нуля. Проте на Сумщині та Чернігівщині подекуди буди холодніше – від -2 до -4 градусів.
У Києві 9 березня буде прохолодно, вночі температура опуститься до -7 градусів, вдень – близько нуля. Синоптики обіцяють, що істотних опадів не буде.
Ужгород – +4...+6
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – 0...-2
Черкаси – -1...+1
Чернігів – 0...-2
Суми – -2...-4
Полтава – 0...-2
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...-3
Київ – 0...-2
Прогноз погоди на 9 березня / Карта Укргідрометцентру