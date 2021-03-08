Перший місяць весни поки що не тішить теплою погодою. 9 березня у більшості регіонів України вдень вдарить легкий мороз, лише подекуди температура буде плюсовою.

У вівторок, 9 березня, в Україні не буде істотних опадів. Водночас майже по всій території країни буде ясно, хоча й прохолодно.

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Найтепліше буде на Закарпатті. Там прогнозують до +6 градусів вдень. Традиційно тепло буде й на Півдні. Денна температура коливатиметься там від +2 до +5 градусів.

У центральних регіонах буде сухо та сонячно, попри це – холодно. Вночі варто очікувати аж до -8 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько нуля.

На Сході – вдень без опадів, проте вночі подекуди прогнозують невеликий сніг. Водночас протягом усього дня у цих регіонах протримається хмарна погода.

У більшості областей на Заході денна температура буде у межах -1...+1. Тепліше буде тільки на Буковині та на Закарпатті. А от на Львівщині та Івано-Франківщині стовпчики термометрів опустяться до нуля.

На Півночі – ясно та без опадів. Вдень у цих регіонах також прогнозують температуру повітря, близьку до нуля. Проте на Сумщині та Чернігівщині подекуди буди холодніше – від -2 до -4 градусів.

У Києві 9 березня буде прохолодно, вночі температура опуститься до -7 градусів, вдень – близько нуля. Синоптики обіцяють, що істотних опадів не буде.

Погода в містах України 9 березня

Ужгород – +4...+6

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...-2

Суми – -2...-4

Полтава – 0...-2

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...-3

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 9 березня / Карта Укргідрометцентру