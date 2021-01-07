Погода в п'ятницю, 8 січня, буде прохолодною та хмарною. Протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, а на більшості території нашої країни буде туман.

Найтепліше буде на Півдні України, там синоптики прогнозують +3...+5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні вночі йтиме дрібний сніг, а небо буде вкрите хмарами. Температура повітря становитиме 0...+2 градуси. На Сході перша половина дня мине без опадів, а ввечері очікується дощ зі снігом. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси.

На Півночі України протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Нічний дощ вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який йтиме до середини дня. Повітря там прогріється до 0...+2 градусів. На Півдні стовпчики термометрів максимально покажуть +3...+5 градусів. Місцями падатиме мокрий сніг.