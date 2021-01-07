Прогноз погоди на 8 січня: в Україні буде хмарно, місцями туман
Погода в п'ятницю, 8 січня, буде прохолодною та хмарною. Протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, а на більшості території нашої країни буде туман.
Найтепліше буде на Півдні України, там синоптики прогнозують +3...+5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні вночі йтиме дрібний сніг, а небо буде вкрите хмарами. Температура повітря становитиме 0...+2 градуси. На Сході перша половина дня мине без опадів, а ввечері очікується дощ зі снігом. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси.
На Півночі України протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Нічний дощ вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який йтиме до середини дня. Повітря там прогріється до 0...+2 градусів. На Півдні стовпчики термометрів максимально покажуть +3...+5 градусів. Місцями падатиме мокрий сніг.
У Києві хмарна погода протримаєтьсяувесь день. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря у столиці становитиме 0...+2 градуси.
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Прогноз погоди у містах України у п'ятницю, 8 січня
Ужгород – +1...+3
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – +1...+3
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +1...+3
Київ – 0...+2
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