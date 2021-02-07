Прогноз погоди на 8 лютого: українців закликають без потреби не виходити з дому

У понеділок, 8 лютого, в Україні прогнозують негоду. У більшості областей синоптики обіцяють хуртовини. Температура повітря опуститься до -22 градусів морозу.

Найсильніші заметілі очікують у західних, північних та центральних областях. На Півдні можливий мокрий сніг з дощем. Окрім того, дощитиме у Карпатах.

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Дороги вкриє ожеледиця. Рятувальники просять водіїв бути максимально обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. Пішоходів також закликають без потреб не покидати домівок.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що зима нарешті по справжньому взялася за свою роботу. Однак не потрібно нарікати чи боятися. Метеостраждання ще нікого до добра не довели.

Ніби ж недавно усі хотіли так, як на картинах Брейгеля чи в бабусі в селі у дитинстві – снігу по шию, рум'янець на всі щоки, ковзанки і баталії зі сніжками,

– наголосила Діденко.

З південного заходу Європи до України прямує південний циклон. Він принесе хуртовини та штормовий вітер.

Однак вже до вечора 8 лютого трішки потепліє. Надвечір можливий льодовий дощ.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 8 лютого

Ужгород – +7...+9

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -2...-4

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -2...-4

Луцьк – -6...-8

Рівне – -6...-8

Житомир – -6...-8

Вінниця – -4...-6

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – -3...-5

Черкаси – -4...-6

Чернігів – -6...-8

Суми – -8...-10

Полтава – -4...-6

Дніпро – -3...-5

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -3..-5

Луганськ – -4...-6

Харків – -6...-8

Київ – -7...-9



Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / Дані Укргідрометцентру