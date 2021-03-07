Погода в Україні 8 березня буде не зовсім весняною. На більшості території України очікують на мокрий сніг, а температура повітря подекуди буде навіть мінусовою.

Прогноз погоди на 8 березня

У Чернігівській та Сумській областях буде найхолодніше. Удень температура повітря буде і мінусовою, і плюсовою: від -1 до +1. Дещо тепліше буде в Черкаській, Житомирській, Харківській, Кіровоградській областях – від плюс одного до плюс трьох.

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На решті українських територій температура коливатиметься у межах +2...+5.

Вдень на більшості території України падатиме мокрий сніг.

Без істотних опадів на Міжнародний жіночий день буде на Закарпатті, Чернівецькій області та на Півдні біля Чорного і Азовського морів – у Миколаївській, Одеській, Запорізькій і Херсонській областях.

У Києві 8 березня мінусових температур вдень не буде: гостям та жителям столиці слід бути готовими лише до 0...+3 градусів. Вночі дещо холодніше: 0...-2. Протягом доби падатиме мокрий сніг.

На високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей через несприятливі погодні умови зберігається значна сніголавинна небезпека.

Погода в містах України 8 березня

Ужгород – +3...+5

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +0...+2

Тернопіль – +0...+2

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +0...+2

Луцьк – +0...+2

Рівне – +0...+2

Житомир – +1...+3

Вінниця – +2...+4

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3

Київ – +1...+3



Погода в Україні 8 березня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру