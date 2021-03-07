Прогноз погоди 8 березня: на Міжнародний день жінок тепла не буде
Погода в Україні 8 березня буде не зовсім весняною. На більшості території України очікують на мокрий сніг, а температура повітря подекуди буде навіть мінусовою.
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 8 березня
У Чернігівській та Сумській областях буде найхолодніше. Удень температура повітря буде і мінусовою, і плюсовою: від -1 до +1. Дещо тепліше буде в Черкаській, Житомирській, Харківській, Кіровоградській областях – від плюс одного до плюс трьох.
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На решті українських територій температура коливатиметься у межах +2...+5.
Вдень на більшості території України падатиме мокрий сніг.
Без істотних опадів на Міжнародний жіночий день буде на Закарпатті, Чернівецькій області та на Півдні біля Чорного і Азовського морів – у Миколаївській, Одеській, Запорізькій і Херсонській областях.
У Києві 8 березня мінусових температур вдень не буде: гостям та жителям столиці слід бути готовими лише до 0...+3 градусів. Вночі дещо холодніше: 0...-2. Протягом доби падатиме мокрий сніг.
На високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей через несприятливі погодні умови зберігається значна сніголавинна небезпека.
Погода в містах України 8 березня
Ужгород – +3...+5
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +0...+2
Тернопіль – +0...+2
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +0...+2
Луцьк – +0...+2
Рівне – +0...+2
Житомир – +1...+3
Вінниця – +2...+4
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +1...+3
Київ – +1...+3
Погода в Україні 8 березня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
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