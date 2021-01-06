Прогноз погоди на 7 січня: на Різдво в Україні все-таки сніжитиме
Погода у четвер, 7 січня, буде теплою та дощовою. Жителям більшості областей України доведеться миритися з мокрим снігом та сильним вітром.
Водіям варто бути максимально обережними, адже дороги вкриє ожеледиця. Найбільш небезпечно буде на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.
Актуально У Карпатах перед Різдвом випало ледь не 40 сантиметрів снігу: фото
Пора вже розробити нові синоптично-колядницькі традиції – замість кожухів та вовняних хусток треба переходити на водонепроникні пуховики в українських орнаментах,
– зауважила Діденко.
Ніч напередодні Різдва в Україні буде доволі теплою. Температура повітря триматиметься на позначці близько нуля.
Удень найтепліше буде традиційно на Півдні. Там повітря прогріється до +5...+12 градусів.
На Заході температура повітря становитиме 0...+3 градуси.
У Києві на Різдво дощитиме. Можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень прогріється до +2...+4 градусів.
Справжній зимовий мороз українці зможуть відчути вже з наступного тижня. Якщо пощастить, на Маланку можна буде красуватися у кожухах та теплих чобітках.
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / Дані Укргідрометцентру
Поділитися новиною