Погода у четвер, 7 січня, буде теплою та дощовою. Жителям більшості областей України доведеться миритися з мокрим снігом та сильним вітром.

Водіям варто бути максимально обережними, адже дороги вкриє ожеледиця. Найбільш небезпечно буде на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Пора вже розробити нові синоптично-колядницькі традиції – замість кожухів та вовняних хусток треба переходити на водонепроникні пуховики в українських орнаментах,

– зауважила Діденко.

Ніч напередодні Різдва в Україні буде доволі теплою. Температура повітря триматиметься на позначці близько нуля.

Удень найтепліше буде традиційно на Півдні. Там повітря прогріється до +5...+12 градусів.

На Заході температура повітря становитиме 0...+3 градуси.

У Києві на Різдво дощитиме. Можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень прогріється до +2...+4 градусів.

Справжній зимовий мороз українці зможуть відчути вже з наступного тижня. Якщо пощастить, на Маланку можна буде красуватися у кожухах та теплих чобітках.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 7 січня Ужгород – +2...+4 Львів – +2...+4 Івано-Франківськ – +2...+4 Тернопіль – +2...+4 Чернівці – +2...+4 Хмельницький – +2...+4 Луцьк – +2...+4 Рівне – +2...+4 Житомир – +2...+4 Вінниця – +2...+4 Одеса – +8...+10 Миколаїв – +8...+10 Херсон – +9...+11 Сімферополь – +9...+11 Кропивницький – +5...+7 Черкаси – +4...+6 Чернігів – +2...+4 Суми – +2...+4 Полтава – +3...+5 Дніпро – +5...+7 Запоріжжя – +6...+8 Донецьк – +3...+5 Луганськ – +3...+5 Харків – +3...+5 Київ – +2...+4



Прогноз погоди в Україні на 7 січня / Дані Укргідрометцентру