Прогноз погоди на 7 лютого: в Україну прийдуть серйозні морози, в деяких областях сніжитиме

Погода в Україні у неділю, 7 лютого, буде доволі прохолодною. Температура повітря в деяких регіонах опуститься до -10… -12 градусів. Крім того, на Правобережжі прогнозують опади – від снігу до снігу з дощем.

Найтепліше буде на Прикарпатті – 4… 6 градусів тепла. На решті території прогнозують мінусову температуру – від -1 до – 13 градусів. Найхолодніше погоду слід очікувати в центрі та північних областях.

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В яких регіонах випадуть опади

Сильний сніг

Івано-Франківщина,

Львівщина,

Тернопільщина,

Хмельниччина.

Помірний сніг

Буковина,

Волинь,

Рівненщина.

Легкий сніг

Житомирщина,

Вінниччина,

Черкащина,

Кіровоградщина,

Херсонщина,

Одещина,

Миколаївщина.

Дощ зі снігом

Закарпаття.

На решті території – сонячно, без опадів, щоправда буде помірна хмарність. На заході вітер дутиме зі сходу та його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. В інших областях – з півночі та зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде температура повітря в містах України в неділю, 7 лютого

Ужгород – +4...+6

Львів – -3...-5

Івано-Франківськ – -2...-4

Тернопіль – -3...-5

Чернівці – -2...-4

Хмельницький – -2...-4

Луцьк – -8...-10

Рівне – -8...-10

Житомир – -10...-12

Вінниця – -10...-12

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -2...-4

Херсон – -2…-4

Сімферополь – -1...-3

Кропивницький – -10...-12

Черкаси – -10...-12

Чернігів – -11...-13

Суми – -11...-13

Полтава – -10...-12

Дніпро – -8...-10

Запоріжжя – -1...-3

Донецьк – -7...-9

Луганськ – -7...-9

Харків – -9...-11

Київ –-9...-11

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Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Дані Укргідрометцентру