Прогноз погоди на 7 лютого: в Україну прийдуть серйозні морози, в деяких областях сніжитиме
Погода в Україні у неділю, 7 лютого, буде доволі прохолодною. Температура повітря в деяких регіонах опуститься до -10… -12 градусів. Крім того, на Правобережжі прогнозують опади – від снігу до снігу з дощем.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше буде на Прикарпатті – 4… 6 градусів тепла. На решті території прогнозують мінусову температуру – від -1 до – 13 градусів. Найхолодніше погоду слід очікувати в центрі та північних областях.
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В яких регіонах випадуть опади
Сильний сніг
- Івано-Франківщина,
- Львівщина,
- Тернопільщина,
- Хмельниччина.
Помірний сніг
- Буковина,
- Волинь,
- Рівненщина.
Легкий сніг
- Житомирщина,
- Вінниччина,
- Черкащина,
- Кіровоградщина,
- Херсонщина,
- Одещина,
- Миколаївщина.
Дощ зі снігом
- Закарпаття.
На решті території – сонячно, без опадів, щоправда буде помірна хмарність. На заході вітер дутиме зі сходу та його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. В інших областях – з півночі та зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Якою буде температура повітря в містах України в неділю, 7 лютого
Ужгород – +4...+6
Львів – -3...-5
Івано-Франківськ – -2...-4
Тернопіль – -3...-5
Чернівці – -2...-4
Хмельницький – -2...-4
Луцьк – -8...-10
Рівне – -8...-10
Житомир – -10...-12
Вінниця – -10...-12
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -2...-4
Херсон – -2…-4
Сімферополь – -1...-3
Кропивницький – -10...-12
Черкаси – -10...-12
Чернігів – -11...-13
Суми – -11...-13
Полтава – -10...-12
Дніпро – -8...-10
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -7...-9
Луганськ – -7...-9
Харків – -9...-11
Київ –-9...-11
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Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Дані Укргідрометцентру
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