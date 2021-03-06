Прогноз погоди на 7 березня: Україна поки не дочекається весняного тепла

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 7 березня буде досить прохолодною. Жителям північних областей слід приготуватись до опадів. Вдень на них, згідно з прогнозами синоптиків, чекає мокрий сніг.
У більшості регіонів України опадів не передбачають. Зима зі снігом не покине Київську область, Житомирську, Сумську, Чернігівську. Також сніжитиме на Волині та Рівненщині.
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Хоча у решті областей обійдеться без дощу та снігу, на тепло сподіватись не варто. Найвище стовпчики термометрів підіймуться на Одещині – +6...+8 градусів. На Закарпатті трохи прохолодніше – +4...+6. В інших областях повітря прогріється у межах +2...+5.
Щодо Києва, то небо у столиці буде не безхмарним. 7 березня прогнозують вдень мокрий сніг та прохолодну погоду – лише +2...+4.Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що через погодні умови на високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається загроза сходження лавин.
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +3...+4
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +2...+4